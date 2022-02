A chuva forte fez estragos e muitas pessoas tiveram que lutar pela vida. - Reprodução

A chuva forte fez estragos e muitas pessoas tiveram que lutar pela vida. Reprodução

Publicado 16/02/2022 20:57

A Pestalozzi de Niterói está arrecadando donativos para serem entregues às vítimas da tragédia de Petrópolis. A prioridade é para garrafas de água mineral e leite em pó. Todo o produto arrecadado será enviado para a cidade na próxima sexta-feira, dia 18, através da Construtora Metro II, parceria da Pestalozzi nesta iniciativa.

Os produtos podem ser entregues no horário de 8h às 17 horas, na recepção da instituição que fica na Estrada Caetano Monteiro, 857, no bairro do Badu, em Pendotiba.