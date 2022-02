Na abertura dos trabalhos todos repudiaram os atos de violência contra negros na Região Metropolitana, em especial ao jovem Hyago na Praça Arariboia. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Na abertura dos trabalhos todos repudiaram os atos de violência contra negros na Região Metropolitana, em especial ao jovem Hyago na Praça Arariboia.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 15/02/2022 18:20

O prefeito de Niterói Axel Grael participou nesta terça-feira (15) da abertura dos trabalhos legislativos da Câmara dos Vereadores. Em seu discurso, o chefe do Executivo Municipal apresentou os principais projetos do Plano Niterói 450, que prevê investimentos em Saúde, Educação e outros setores essenciais da cidade.

Grael antecipou que uma das próximas etapas do plano vai contemplar ações para a Zona Norte e também os eixos de Urbanização de Comunidades e Sustentabilidade, Resiliência e Clima. Além disso, destacou as estratégias para o desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades no município.



“É com enorme satisfação que retorno a esta Casa para a abertura de mais um período legislativo. Muito mais que um compromisso protocolar, minha presença nesta cerimônia simboliza meu profundo respeito pela Câmara de Vereadores de Niterói e demais instituições que alicerçam nossa democracia. No início de 2021, aqui mesmo nesta tribuna, ratifiquei meu compromisso de honrar a confiança dos niteroienses, defender os instrumentos constitucionais, conceitos éticos e valores morais imprescindíveis para o desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais livre, justa e igualitária. Não teria sido possível não fosse a relação republicana construída com os senhores e senhoras parlamentares”, destacou o prefeito.



Ele foi recebido pelo presidente da Câmara, vereador Milton Cal, que falou do trabalho diante da Covid-19 em ano eleitoral. "Com certeza teremos debates acirrados que visam a prosperidade da cidade e continuaremos com o apoio a governabilidade do prefeito", disse Cal que foi além e falou dos próximos desafios. "Temos um veto na casa que estará na pauta nesta quarta e quinta-feira. Já na terça-feira (22), às 14h, teremos uma reunião do colégio de líderes para decidir a sistemática para esse ano em termos de horários", disse Cal.

Estiveram presentes também o vice-prefeito Paulo Bagueira, o secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Bira Marques, a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, e a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, e o secretário de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, a secretária de Governo, Rúbia Secundino, o secretário de Relações Institucionais, Rodrigo Farah e do administrador Regional Centro e Ponta da Areia, Adriano Boinha.



O prefeito destacou que os investimentos na ampliação da retaguarda de saúde, proteção social e preservação dos postos de trabalho realizados durante o período mais agudo da pandemia da Covid-19 já apresentam resultados para a economia da cidade. Ele ressaltou que Niterói fechou 2021 com saldo de 9.671 vagas de emprego formal, teve aumento na arrecadação de ISS e manteve a classificação AAA+ (Triplo A) da agência Standard and Poor’s, indicando a cidade como prioridade para investimentos privados. Segundo Axel Grael, esse cenário mostra que Niterói está preparada para um novo ciclo de desenvolvimento, com as ações do Plano Niterói 450.



“Começamos a tirar do papel um dos maiores volumes de obras da história do município. Além de gerar empregos imediatos, as intervenções deixarão nossa cidade ainda mais atraente para investimentos privados. Já anunciamos R$ 256 milhões para a Saúde, com reforma de 68 unidades e compra de equipamentos. Na Educação, vamos construir nove escolas, responsáveis pela criação de mais 2 mil vagas para nossas crianças. E, nesta quarta-feira, anunciarei o Centro 450, que revitalizará toda a região, valorizando o patrimônio natural e arquitetônico, sempre com foco na sustentabilidade e na adequação urbana às necessidades da população”, afirmou o prefeito.



Grael ressaltou também a importância da Moeda Social Arariboia, que cumprirá o papel de gerar empregos e oportunidades, sobretudo, nas regiões de maior vulnerabilidade.



“A Moeda Arariboia vai injetar R$ 70 milhões por ano na economia da cidade, se traduzindo em importante instrumento para impulsionar negócios, gerar empregos e renda. Trata-se de uma eficiente estratégia, que beneficia diretamente 63 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, além dos 5.500 comerciantes cadastrados. Em duas semanas de operação, a iniciativa ultrapassou 80 mil transações comerciais e movimentou R$ 5,5 milhões”, pontuou.



O prefeito lembrou ainda que as obras em Pendotiba e na Região Oceânica avançaram, beneficiando bairros como Maravista, Serra Grande e Santo Antônio. Contou que, nas últimas semanas, teve início o serviço de drenagem e pavimentação do Jardim Imbuí e, nos próximos dias, começará o trabalho no Engenho do Mato. Destacou ainda que o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis já mostra seus contornos e os benefícios que trará para a recuperação do nosso sistema lagunar e, consequentemente, para o desenvolvimento sustentável de toda a Região Oceânica e de Niterói.



"Também trabalhamos pesado nas obras de urbanização do Viradouro e na reforma da Maternidade Alzira Reis. Na última semana, depois de nove anos de trabalho para conseguir todas as autorizações dos órgãos federais, demos início às obras de restauração da Ilha da Boa Viagem. Também anunciamos a implantação da Pista de Atletismo no Gragoatá, mais uma entre tantas parcerias entre a Prefeitura de Niterói e a Universidade Federal Fluminense. E, nos próximos dias, daremos início às obras do Complexo Esportivo da Concha Acústica que, além de incentivar a iniciação esportiva e a inclusão social, deixará nossa cidade preparada para receber competições em níveis estadual, nacional e até internacional", concluiu Grael.