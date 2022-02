O prefeito de Niterói, Axel Grael, disse que a UFF é uma grande parceira da Prefeitura em várias frentes. - Divulgação PMN

Publicado 15/02/2022 19:35

A Prefeitura de Niterói anunciou, que através de uma parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) vai construir uma Pista de Atletismo, que ficará no Campus do Gragoatá, no Instituto de Educação Física. O investimento de R$ 14 milhões é resultado de uma cooperação nas áreas de esporte e lazer que vai beneficiar toda população de Niterói e também a comunidade acadêmica da Universidade.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a obra vai trazer para a cidade a oportunidade de crescer e se destacar no esporte, além de contribuir com a qualidade de vida da população.

“A UFF é uma grande parceira da prefeitura em várias frentes. Essa é mais uma parceria onde vamos investir recursos da cidade para fazer uma revitalização desse espaço, transformando essa pista em uma profissional que tenha condições de trazer eventos aqui para Niterói. Essa ação faz parte da estratégia de revitalização do Centro da cidade que terá na Concha Acústica um espaço com várias modalidades esportivas com padrão internacional. Estamos trabalhando para fazer com que Niterói seja uma cidade ainda mais dedicada ao esporte que é uma vocação natural”, disse o prefeito.

O reitor da UFF, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, agradeceu os investimentos da Prefeitura de Niterói e a forma inteligente com que os gestores municipais têm olhado para a universidade, trazendo benefícios para todos.

“É uma universidade que se abre. Esse não é um investimento para a UFF, mas para a população de Niterói e do entorno através da universidade. O Instituto de Educação Física tem uma excelência na formação de profissionais e vai agregar valor à ação. Com cooperação e boa vontade, o céu é o limite. É um momento de alegria e de satisfação. Vamos celebrar”, ressaltou o reitor.

O presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo César Carrera, explicou que o espaço para atletismo vai complementar o complexo esportivo que será construído na Concha Acústica. O local vai abrigar pista de caminhada, locais para salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto em distância, além de placar eletrônico, campo de futebol com grama natural, vestiários, sala de administração e almoxarifado. Segundo ele, o local será um complexo de equipamentos de esporte de alto rendimento.

Também esteve presente na solenidade o Presidente da Federação Estadual Rio Atletismo (FERAT) Robson Maia, que destacou a importância de levar o esporte para outros municípios do estado do Rio. “É um resultado fantástico para a sociedade e para o atletismo brasileiro. Parabéns à UFF e ao prefeito de Niterói. Conte conosco para o que possamos contribuir tecnicamente com esse projeto de excelência”, concluiu Robson Maia.