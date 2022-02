O evento é apoiado pela Secretaria Municipal das Culturas. - Divulgação

Publicado 15/02/2022 19:46 | Atualizado 15/02/2022 19:49

A Cia. Mala de Mão vai promover, nesta quinta (17/2), às 19h, a exibição da trilogia de filmes "O Maior (des) Espetáculo da Terra - O Filme", da própria companhia, e apresentações curtas de circo na Sala Nelson Pereira dos Santos.

Segundo as informações, o evento, apoiado pela Secretaria Municipal das Culturas, servirá como pré-estreia da Semana do Circo em Niterói, que vai animar a cidade em março com sete dias de programação e mais de 50 artistas.

A programação pode ser conferida no endereço: instagram.com/ciamalademao.