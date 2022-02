A ação ficará a cargo da Campanha Niterói Solidária, coordenado de forma voluntária pela primeira-dama da cidade, Christa Vogel Grael. - Divulgação

A ação ficará a cargo da Campanha Niterói Solidária, coordenado de forma voluntária pela primeira-dama da cidade, Christa Vogel Grael.Divulgação

Publicado 16/02/2022 19:56

A Prefeitura de Niterói iniciou, nesta quarta-feira (16), uma campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das chuvas em Petrópolis. A cidade terá três pontos de recebimento: Clube Central (Icaraí), Caminho Niemeyer (Centro) e Shopping Itaipu Multicenter (Região Oceânica).

A ação ficará a cargo da Campanha Niterói Solidária, coordenado de forma voluntária pela primeira-dama da cidade, Christa Vogel Grael. É possível doar água, alimentos e material de higiene e limpeza de segunda a sexta, das 10h às 16h. As equipes da Prefeitura estão responsáveis pela coleta, armazenamento e o transporte das doações até Petrópolis.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, colocou à disposição toda a ajuda que a cidade puder oferecer neste momento:



“Estamos acompanhando o que está acontecendo em Petrópolis após a chuva intensa que causou uma grande preocupação e acarretou na perda de vidas. Niterói tem uma tradição de solidariedade, mobilização e auxílio em situações de calamidade. Estou em contato com o prefeito Rubens Bomtempo, oferecemos apoio da Defesa Civil e vamos arrecadar doações para socorrer Petrópolis”, disse o prefeito.



A primeira-dama da cidade, Christa Vogel Grael, disse que conta com a união de todos os cidadãos de Niterói para cumprir sua missão à frente da Campanha Niterói Solidária.



“Diante de tudo que estamos assistindo dessa tragédia, precisamos mais uma vez unir esforços através da Niterói Solidária para apoiar as vítimas de Petrópolis. Contamos com a solidariedade do niteroiense em mais essa iniciativa”, destacou Christa.



O prefeito Axel Grael reforçou que, ao longo dos anos, a Defesa Civil de Niterói se estruturou e vem dando apoio às cidades em situação de emergência. O secretário Walace Medeiros, de Defesa Civil e Geotecnia, listou as principais necessidades, neste momento, de acordo com a experiência de solidariedade prestada aos municípios.



“É importante frisar que Niterói já possui um programa estruturado e que está focado em ajudar a cidade de Petrópolis dado o tamanho da complexidade do desastre. Os itens necessários para que possamos ajudar às pessoas que foram afetadas, de imediato, são: água potável (menores de 20l), material de higiene e limpeza, fraldas infantis e geriátricas, absorvente higiênicos e alimentos não-perecíveis (prioridade para leite em pó). Também recebemos a demanda para doações de ração animal para cães e gatos”, elencou o secretário.



Pontos de arrecadação das doações:



- Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí.

- Caminho Niemeyer: R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n – Centro.

- Shopping Itaipu Multicenter: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu.