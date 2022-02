A lista de benefícios da prática de exercícios físicos é extensa e realizar atividades corporais ao ar livre é ainda mais prazeroso. - Divulgação Codim

A lista de benefícios da prática de exercícios físicos é extensa e realizar atividades corporais ao ar livre é ainda mais prazeroso.Divulgação Codim

Publicado 17/02/2022 22:21

A Prefeitura de Niterói vai iniciar no próximo domingo (20), o projeto Mulher em Movimento. Nesta primeira edição está programada uma aula gratuita de yoga e meditação no pátio do Caminho Niemeyer, no Centro, às 9h. A ação, coordenada pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), é uma proposta do eixo Saúde, Maternar e Bem-estar que tem por objetivo promover atividades de corpo e movimento em diferentes pontos turísticos da cidade. A ideia é que o projeto aconteça de forma bimestral.

“O Projeto Mulher em Movimento tem como objetivo promover e incentivar diferentes atividades de corpo, mente e movimento para as mulheres, tendo como pano de fundo os belos pontos turísticos da nossa cidade. A carga da dupla e tripla jornada de trabalho impõe à mulher um esgotamento físico e mental e acabamos esquecendo de reservar um tempo para nós mesmas. A intenção é dar uma pausa, ter um momento de conexão e autocuidado”, explica a secretária de Políticas e Direitos das Mulheres, Fernanda Sixel.

Fernanda conta que a aula de yoga e meditação foi escolhida com o objetivo de ensinar as mulheres a se conectarem com a sua respiração e se tornarem “um” com elas mesmas, conhecer e aceitar seus limites mentais e corporais, ter uma maior consciência sobre seus corpos, começar a compreender suas emoções e canalizá-las melhor.

“A lista de benefícios da prática de exercícios físicos é extensa e realizar atividades corporais ao ar livre é ainda mais prazeroso, além de ser uma alternativa para manter hábitos saudáveis durante toda a vida, sobretudo neste contexto de pandemia”, disse.