Entre os artistas mais procurados para leitura estão Bia Bedran, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Tatiana Belinky, entre outros. - Divulgação PMN - Foto: Luiz Ferreira

Entre os artistas mais procurados para leitura estão Bia Bedran, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Tatiana Belinky, entre outros.Divulgação PMN - Foto: Luiz Ferreira

Publicado 21/02/2022 19:38

A Biblioteca Parque de Niterói tem um cantinho especial para os pequenos. É a Sala Infantil, toda temática e decorada para que as crianças, até 10 anos, se sintam acolhidas e estimuladas. De segunda a sexta-feira, das 11h às 15h, o público infantil pode visitar o espaço, gratuitamente, e ter acesso direto ao acervo e computadores com jogos didáticos. Entre os artistas mais procurados para leitura estão Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Tatiana Belinky, entre outros.



A Sala, inaugurada pela compositora, cantora, escritora e atriz Bia Bedran contém, ainda, o “Cantinho Bia Bedran”, com obras da autora.

Também é possível fazer busca virtual, por meio do site bibliotecasparque.alexandria.com.br. A Biblioteca realiza, ainda, visitas escolares e visitas mediadas, com contação de história.



Para saber mais sobre as atividades programadas ao longo do ano, como musicalização infantil, contação de história, exibição de filmes, oficinas e teatro, os interessados podem acompanhar programação no instagram @bibliotecaniteroi. Há sempre uma mesa temática. O tema atual do local é ‘Semana de Arte Moderna”.