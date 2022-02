Para realizar a audição, é preciso ainda ter conhecimento prévio de balé clássico. - Divulgação PMN - Foto: Daniel Dias

Publicado 21/02/2022 20:14

A Companhia Arte dos Pés inicia de graça, nesta quarta-feira, (23), entre 14h às 16h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, (atrás do Terminal João Goulart), audição para o Ballet Jovem de Niterói 2022. O projeto tem o objetivo de promover a formação de novos bailarinos na cidade, a ação é voltada para jovens de 15 a 21 anos, moradores do município e adjacências. Para realizar a audição, é preciso ainda ter conhecimento prévio de balé clássico, entre outros critérios, que estão disponíveis no formulário de inscrição: https://bit.ly/3uVFiaO



À frente do projeto encontra-se Natália Valdannini, bacharel em Dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), filósofa pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e bailarina formada pela instituição italiana Opera di Roma, onde foi aluna da consagrada Bella Ratchinskaya. Natália, que há 32 anos vem formando bailarinos na cidade, muitos que hoje trabalham profissionalmente em diversas companhias no Brasil e no exterior, destaca que essa experiência adquirida em uma carreira integralmente dedicada ao balé clássico estará a serviço dos interessados.



“Queremos ser uma etapa na profissionalização desses jovens artistas, mas também dar a oportunidade a jovens talentos de mostrar suas danças ou de, simplesmente, dançar. Oferecemos uma ampla preparação para audições para companhias profissionais e proporcionamos diversas oportunidades de vivências e trocas profissionais. Tendo a Companhia de Dança de Niterói como principal referência, é natural que o Ballet Jovem tenha como meta tornar-se uma companhia de base na cidade.”, diz Natália Valdannini.



Além de abrir suas portas para a realização da audição para composição do quadro de bailarinos do Ballet Jovem de Niterói, o Teatro Popular Oscar Niemeyer também apoiará a ação através de outras iniciativas. “Entendemos a diferença na formação dos artistas quando os mesmos têm a oportunidade de praticar seu ofício no espaço de um equipamento cultural, contando com infraestrutura adequada. É papel social do Teatro apoiar esse tipo de iniciativa.”, explica Andréa Terra, diretora artística do Teatro Popular.



O Teatro Popular Oscar Niemeyer: R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói.