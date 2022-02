Cônsul americana participa de roda de conversa com alunas do Projeto

O Projeto Mulher Líder está alinhado ao Plano Estratégico de Niterói e colabora com a possibilidade de transformar a realidade dos lugares onde as mulheres residem a partir da ação direta de uma liderança empoderada e capacitada. Essa proposta vai ao encontro de uma cidade próspera e dinâmica, com promoção da inclusão social e permitindo que os cidadãos menos favorecidos tenham a oportunidade de fazer parte da geração de renda da cidade, por meio da construção de capital intelectual nas áreas conectadas aos pontos fortes econômicos locais, oferecendo oportunidades iguais.