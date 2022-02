O Programa foi ampliado e vai atender mais quatro mil famílias, passando de 27 mil para 31 mil beneficiados. - Divulgação PMN

Publicado 24/02/2022 14:54 | Atualizado 24/02/2022 15:03



A Prefeitura de Niterói vai distribuir os cartões dos usuários que serão integrados ao programa da Moeda Social Arariboia a partir do dia 7 de março, e até o dia 12, seguindo o calendário disponibilizado de acordo com a letra inicial do nome do beneficiário. Serão mais quatro mil famílias incluídas no Programa, que passa de 27 mil para 31 mil. As entregas acontecem das 9h às 17h, na sede do Instituto E-Dinheiro (Rua Alcides Figueiredo, 33 – Centro). A lista com os nomes de quem tem direito ao cartão está disponível no link http://www.niteroi.rj.gov.br/arariboia/



De acordo com o Executivo, as entregas começam na segunda-feira (7) para pessoas com nomes iniciados pelas letras A, B e F. "No dia seguinte, terça (8), será a vez das pessoas com nomes que comecem com C, D e E. Na quarta-feira (9), poderão retirar os beneficiários cujos nomes iniciam com G, H, I, J e K. Na quinta-feira (10) será a vez das pessoas cujos nomes iniciam com as letras L, M, O, Q, S, U, W, X, Y e Z. Os beneficiários que começam com as letras M e T poderão retirar na sexta-feira (11) e o último dia de entrega está reservado para pessoas com nomes iniciados em P, R e V", afirmou o poder público no texto.



Os usuários que estavam na primeira lista e que, por algum motivo, ainda não pegaram seu cartão, podem comparecer à sede do instituto a qualquer dia para o retirar.



O serviço para a retirada dos cartões Moeda Social Arariboia para novos usuários segue a seguinte data; calendário de letras:

07 de Março – A, B, F

08 de Março – C, D, E

09 de Março - G, H, I, J, K

10 de Março - L, M, O, Q, S, U, W, X, Y, Z

11 de Março - M e T

12 de Março - P, R, V.

O horário é entre 9h às 17h e o local segue na sede do Instituto E-Dinheiro - Rua Alcides Figueiredo, 33 – Centro.