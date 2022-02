O Samu estará de prontidão com sua frota completa. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que, durante o feriado de Carnaval, as unidades de urgência e emergência do município estarão funcionando 24 horas por dia, como os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca.



Já as unidades da rede ambulatorial, como módulos do Médico de Família, Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde, retornam às atividades na quinta-feira (03), assim como a vacinação contra a Covid-19. Não haverá vacinação contra a Covid-19 no período de 28 de fevereiro a 2 de março.



O município está vacinando crianças de 5 a 11 anos de idade. A dose de reforço está sendo aplicada em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade e deficiência permanente. Além disso, também estão recebendo a dose de reforço as pessoas a partir de 18 anos. A quarta dose está sendo aplicada em imunossuprimidos. A imunização acontece das 8h às 17h, com entrada até às 16h.



Estão à disposição para o atendimento de emergência:



Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT, ex-CPN)

Rua Desembargador Athayde Parreiras, 266 - Bairro de Fátima



Unidade Municipal de Urgência Dr. Mário Monteiro (Umam)

Estrada Francisco da Cruz Nunes Filho, s/n° - Piratininga



Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional do Largo da Batalha

Rua Vereador Armando Ferreira, 30 - Largo da Batalha



Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional da Engenhoca

Avenida Professor João Brasil, S/Nº - Engenhoca



Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192)

Emergência psiquiátrica: Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (24 horas)

Avenida Quintino Bocaiúva s/n° - Jurujuba



Emergência do Aparelho Digestivo: Hospital Orêncio de Freitas (24 horas)

Avenida Machado, s/n° - Barreto



Emergência Infantil: Hospital Getúlio Vargas Filho – (24 horas)

Rua Teixeira de Freitas, s/nº - Fonseca



Emergência obstétrica: Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira (MMAR)

Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/n, Charitas



Já os locais de vacinação das crianças são:



- Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.



- Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



- Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.



- Policlínica Carlos Antônio da Silva - Rua Jansen de Mello, s/n - São Lourenço.



Os documentos necessários para vacinação em crianças:



Carteira de vacinação da criança, identidade ou certidão de nascimento, CPF ou cartão SUS e comprovante de residência do representante legal.



Os locais de vacinação dos demais públicos:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.



Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h, com entrada até 16h.



E os documentos para dose de reforço são: identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da segunda dose.