No encontro, a experiência da gestão pública cultural de Niterói foi apresentada como exemplo de boas práticas.Divulgação PMN - Foto: Marcela Canéro

Publicado 25/02/2022 19:04 | Atualizado 25/02/2022 19:17

Uma boa notícia para os artistas niteroienses e cabofrienses, a Secretaria Municipal das Culturas de Niterói estabeleceu um Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Cultura de Cabo Frio. O pacto foi anunciado na última segunda-feira (21), durante a reunião de gestores da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro.



No encontro, a experiência da gestão pública cultural de Niterói foi apresentada como exemplo de boas práticas. “Niterói tem construído diversas ações no setor cultural da cidade que podem nortear outros municípios. Esse é o objetivo: cooperar e trocar, para que as regiões fortaleçam as políticas públicas e garantam a cultura enquanto direito para a população”, afirma o secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano.



Para o secretário de Cultura de Cabo Frio, Clarêncio Rodrigues, firmar um termo de cooperação entre diferentes secretarias é avançar nas políticas culturais em amplo sentido. "Apesar de cada cidade ter sua realidade específica, vimos que encaramos desafios comuns nas políticas públicas e, em conjunto, temos o objetivo de superá-los”, afirmou Rodrigues.



O acordo prevê também o fomento a espaços de encontro e discussão entre os distintos atores que desenvolvem atividades culturais nos dois municípios; estimular e promover a produção artístico-cultural das cidades; promover acesso aos bens e serviços culturais; fomentar potencialidades culturais dos territórios locais; democratizar processos decisórios, assegurando a participação e o controle social; e consolidar a cultura como vetor de desenvolvimento sustentável.