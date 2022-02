Número do cartão*

Assistente virtual da Fazenda ultrapassa 1400 acessos | Niterói | O Dia

\/02\/6348996-assistente-virtual-da-fazenda-ultrapassa-1400-acessos.html ","articleBody":"Criada para agilizar o atendimento à população, a assistente virtual da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (SMF) se tornou um dos canais oficiais mais procurados para esclarecer dúvidas sobre os serviços da Secretaria. No período de setembro de 2021 a janeiro de 2022, o chatbox apelidado de Zefa já recebeu 1.478 acessos. A ferramenta presta informações sobre os 48 serviços da pasta. De acordo com o relatório da Secretaria, entre os serviços mais acessados, a busca por informações sobre o IPTU lidera o ranking com 63,90% dos acessos. O relatório também apontou a avaliação das informações prestadas. A nota varia de 1 a 5. O tópico sobre \\\"Agendar Atendimento\\\" obteve 4,8, a maior nota de avaliação.A secretária de Fazenda, Marília Ortiz destacou que a assistente virtual se consolidou como mais um instrumento de acesso à instituição.“Vale lembrar que estamos na primeira versão da Zefa, já disponível para acesso no site da Secretaria de Fazenda. A Zefa tem informações sobre os nossos serviços e consegue auxiliar a população a acessar o que for desejado. No futuro, ela será capaz de realizar atendimento ao vivo, além de serviços pelo próprio chatbot\\\", explicou Marilia Ortiz.O diretor de Inovação em Serviços da SMF, Luiz Otávio Monteiro Junior, destaca que a Secretaria está sempre buscando aprimorar o atendimento ao público.“A Zefa tem nos ajudado nessa tarefa, funcionando como ferramenta de informação. Para as próximas versões, estamos avaliando um atendimento ao vivo e a disponibilização de alguns autosserviços\\\", afirmou.A assistente virtual da Secretaria de Fazenda foi desenvolvida em parceria com a iniciativa privada por meio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A SMF recebeu uma doação para a aquisição do software. As equipes de Inovação em Serviços e de Tecnologia da Informação da SMF fizeram a programação da ferramenta, integrando todas as informações da carta de serviços. A subsecretária de Modernização e Gestão Fazendária da SMF, Natália Cardoso, reforçou que o chatbot está disponível no website da Secretaria: https:\/\/fazenda.niteroi.rj.gov.br\/site\/.\\\"Nosso objetivo é facilitar o acesso ao cidadão. Em 2021, atualizamos a Central de Atendimento, digitalizamos serviços, disponibilizamos totens de autoatendimento na SMF. A Zefa é uma parte importante dessa estratégia e tem nos ajudado a aproximar a Fazenda da população da cidade\\\", disse Natália Cardoso.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/niteroi\/2022\/02\/6348996-assistente-virtual-da-fazenda-ultrapassa-1400-acessos.html","keywords":"Assistente, Virtual, Zefa, Fazenda, Virtual","articleSection":"Niterói","isAccessibleForFree":true,"image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2022\/02\/28\/1200x750\/1_foto__divulgacao-24451509.jpg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2022-02-28T14:10:14-03:00","dateModified":"2022-02-28T14:10:14-03:00"}