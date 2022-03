A Prefeitura de Niterói atuou na repatriação e resgate de um casal niteroiense antes da Russia expandir sua ofensiva contra a Ucrânia. - AFP

Publicado 01/03/2022 19:58 | Atualizado 01/03/2022 20:16

Os niteroienses Diego Carioca e Mayara Faria que estavam na Ucrânia, chegaram no Brasil, nesta terça-feira (1), por volta das 18h40, no aeroporto internacional Tom Jobim (Galeão). A Prefeitura de Niterói comprou as passagens dos dois e está atuando, desde a última sexta-feira (25), na repatriação e resgate do casal. Os dois são os primeiros brasileiros a chegarem da Ucrânia para o Brasil com apoio do poder público.

Diego é jogador profissional de futebol e atua pelo Kolos Kovalivka. Ele era morador do Morro do Palácio, onde mantém o projeto social chamado Futebol pela Paz.

O casal está sendo atendido pela equipe da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, desde a última sexta-feira (25), após Mayara entrar em contato com o órgão, por meio do Zap da Cidadania (21) 96992-9577, o canal de atendimento para vítimas de violações de direitos.