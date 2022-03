A Audiência Pública do PUR que estava marcada na Câmara dos Vereadores para segunda (7) foi remarcada para segunda (14), às 18h. - Divulgação

A Audiência Pública do PUR que estava marcada na Câmara dos Vereadores para segunda (7) foi remarcada para segunda (14), às 18h.Divulgação

Publicado 02/03/2022 18:22

Na segunda-feira (14/03), às 18h, a Câmara dos Vereadores de Niterói vai realizar a Audiência Pública para a revisão do Plano Urbanístico Regional (PUR) de Niterói. A data foi divulgada na Página Oficial do Legislativo do Facebook. A Lei define as regras de ocupação da cidade aliada a segurança e bem-estar, como por exemplo, espaço entre as casas e lotes até a quantidade de pavimentos dos prédios.



O Projeto de Lei terá participação das pessoas que poderão opinar para a construção desse documento através do link https://consultas.colab.re/leiurbanisticadeniteroi ou pelo aplicativo Colab. Niterói possui 4 Planos Urbanísticos Regionais (PUR) – da região Norte, das praias da Baía, Região Oceânica e Pendotiba – além de um conjunto extenso de leis, decretos e deliberações sobre o tema.



Temas como: quais tipos de serviços o cidadão consegue acessar caminhando por 10 minutos no entorno de sua casa; quais os serviços desejáveis e indesejáveis no bairro de residência; quais características que não agradam na localidade onde vive; e como o niteroiense deseja que seja o bairro onde mora daqui há 10 anos serão tratados no encontro.



Segundo informações, as normas para a organização da cidade são antigas e a cidade ao longo dos anos está ganhando novas obras urbanísticas como túneis, mergulhões, alargamentos de avenidas e implantação de ciclovias em vários bairros. O Plano Urbanístico da Região Oceânica, por exemplo, é de 2002.

De acordo com a Mesa Diretora legislativo, a população poderá assistir à audiência presencialmente ou através das transmissões pelo site e facebook da Câmara. "Também será aberta participação popular em modelo híbrido (presencial e remoto) através do Google Meet, no dia do evento", informou o Legis.