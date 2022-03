Gestores e servidores públicos participaram da segunda edição virtual do Projeto "Café Legal: Série Gestão de Riscos para a Boa Governança" de 2022. - Divulgação

Gestores e servidores públicos participaram da segunda edição virtual do Projeto "Café Legal: Série Gestão de Riscos para a Boa Governança" de 2022.Divulgação

Publicado 10/03/2022 18:21

A Controladoria Geral do Município (CGM-Niterói) realizou, nesta quarta-feira (10), a segunda edição virtual do Projeto “Café Legal: Série Gestão de Riscos para a Boa Governança” de 2022. De iniciativa da CGM, o projeto “Café Legal” completou três anos. O objetivo é sensibilizar gestores e servidores públicos, por meio da troca de experiências relacionadas a exemplos práticos e temas específicos do cotidiano da administração pública.

Este ano, o projeto consiste em reuniões virtuais de pequenos grupos que debatem temas ligados à eficiência na gestão pública como governança, proteção de dados, compliance e integridade. Nesta quarta-feira, o evento teve a mediação da controladora-geral de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, e, como convidada, Carla Arede, auditora de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União (CGU). As reuniões do “Café Legal” são transmitidas pelo canal da CGM no Youtube, no endereço eletrônico https://www.youtube.com/channel/UCU_EY_6DLygEmh6YwRc3dVw

A controladora-geral, Cristiane Marcelino, afirmou que o Projeto “Café Legal” reforça a prioridade dada pela Prefeitura de Niterói à transparência na gestão pública.

“É fundamental que o ente público trabalhe pautado na transparência. O servidor, quando se apropria das normas do município, se apoiando em um Código de Ética consolidado e atualizado, adota uma postura íntegra. A transparência na elaboração e a disponibilização desta informação aos servidores são essenciais para que o agente público atue eticamente no seu cotidiano”, destacou Cristiane.

A primeira edição virtual do Projeto “Café Legal” em 2022 aconteceu no dia 23 de fevereiro. O evento contou com a abertura e mediação da controladora Cristiane Marcelino e com a participação do convidado Thomaz Barbosa, superintendente central de Integridade e Controle Social da Subcontroladoria de Transparência e Integridade da Controladoria-Geral de Minas Gerais. O encontro debateu os Riscos de Integridade.

A próxima edição será realizada no dia 29 de março, e terá como convidada Susanna Philomeno Amaral, especialista sênior em Gerenciamento Financeiro, da prática global de governança do Banco Mundial.