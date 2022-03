Guardas Municipais que atuam na 5ª Regional foram acionados pelo Centro Integrado de Segurança Pública ( Cisp). - Divulgação

Publicado 09/03/2022 20:44 | Atualizado 09/03/2022 20:49

A moradora da Região Oceânica C.T.S, de 28 anos, não pode comemorar o Dia Internacional da Mulher com o filho de um ano. Exatamente na data dedicada as mulheres, ela foi agredida pelo seu companheiro em plena praia de Itaipu e mudou sua vida. Guardas Municipais que atuam na 5ª Regional foram acionados pelo Centro Integrado de Segurança Pública ( Cisp) e fizeram todo o atendimento e encaminhamento da vítima para o Centro Especializado de apoio a Mulher da Prefeitura de Niterói, para acolhimento.

Segundo as informações, os agentes foram acionados pela Polícia Civil para em apoio a ocorrência em andamento feita pelo Polícia Militar. Os guardas conduziram a vítima ao Instituto Médico Legal e deram todo o apoio para que a vítima, como medida protetiva, pudesse buscar seus pertences em casa acompanhada da criança e ir para um local seguro.

A Prefeitura de Niterói disse atuar na capacitação de seus servidores para atuarem no combate à violência contra a mulher e auxiliar no acolhimento das vítimas. "São treinados pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim). O total de 110 Guardas Femininas já participaram deste treinamento e neste mês de março os Guardas Masculinos também começam a participar dos cursos. Serão 10 turmas nos próximos meses e ao todos cerca de 560 guardas receberão o treinamento. O objetivo é ter um olhar diferenciado sobre como atender da melhor forma a vítima de agressão", afirmou o Executivo no texto.