Autoridades conversaram sobre a importância do esporte como inclusão social e a possibilidade de mais eventos ocorrerem na Praia de Itacoatiara. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Autoridades conversaram sobre a importância do esporte como inclusão social e a possibilidade de mais eventos ocorrerem na Praia de Itacoatiara. Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 08/03/2022 18:04 | Atualizado 08/03/2022 18:06

O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu o novo presidente da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), e ex-campeão mundial, Flávio Teco Padaratz, nesta terça-feira (08). O encontro contou com a participação do presidente da Associação de Surf de Ondas Grandes de Niterói, Alexey Wanick, do vice-presidente da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Herdy, e de nomes históricos da modalidade, como Ricardo Tatui e Paulo Moura.

Acompanhado do secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, e do presidente da Niterói Empresa de Turismo e Eventos (Neltur), Paulo Novaes, o prefeito ressaltou a importância do esporte como política pública de inclusão social.



"Niterói tem a cultura do mar muito presente e promover o esporte é apostar em um futuro de oportunidades. Itacoatiara é um grande reduto de praticantes do surf na cidade e queremos desenvolver ainda mais a modalidade. Recentemente assinamos a ordem de início das obras da Concha Acústica, que vai abrigar um parque poliesportivo no Centro da cidade com quadras para vôlei, futsal e basquete, campo de futebol, pista de caminhada, entre outras coisas. Vamos desenvolver muitos atletas”, destacou Axel Grael.



O secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, destacou que a Prefeitura está pronta para colaborar com a confederação para o desenvolvimento da modalidade na cidade.



''Com a chegada do Teco, a democracia voltou a reinar no surf. Niterói tem muito a colaborar, temos a praia de Itacoatiara que é o nosso maior reduto de surfistas e vamos estreitar ainda mais a relação com a entidade”, disse Gallo.



“Estamos trabalhando em parceria com a Secretaria de Esporte para trazer mais eventos esportivos para Niterói, porque esse calendário de eventos ajuda a trazer ainda mais turistas para o município”, afirmou o presidente da Neltur, Paulo Novaes.



Duas vezes campeão da divisão de acesso do Circuito Mundial de Surf, Teco Padaratz ressaltou que o encontro é um marco na reconquista do espaço para a modalidade em Niterói.



“Itacoatiara é uma praia que oferece muitas possibilidades em se tratando de grandes ondas. E temos que aproveitar esse potencial com a realização de mais eventos ali”, disse Teco Padaratz.