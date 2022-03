O programa passou de 27 mil famílias beneficiadas para 31 mil. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 07/03/2022 19:35

A Prefeitura de Niterói começou a distribuir, nesta segunda-feira (07), os cartões dos novos usuários integrados ao programa da Moeda Social Arariboia. O calendário de entregas segue até o sábado (12) de acordo com a letra inicial do nome do beneficiário. O programa passou de 27 mil famílias beneficiadas para 31 mil.

As entregas acontecem das 9h às 17h, na sede do Instituto E-Dinheiro (Rua Alcides Figueiredo, 33 – Centro). A lista com os nomes de quem tem direito ao cartão está disponível no link http://www.niteroi.rj.gov.br/arariboia/.



Nesta segunda-feira (07) receberam os cartões as pessoas com nomes iniciados pelas letras A, B e F. Amanhã, terça (08), será a vez das pessoas com nomes que comecem com C, D e E. Na quarta-feira (09), poderão retirar os beneficiários cujos nomes iniciam com G, H, I, J e K.

Na quinta-feira (10) será a vez das pessoas cujos nomes iniciam com as letras L, M, O, Q, S, U, W, X, Y e Z. Os beneficiários que começam com as letras M e T poderão retirar na sexta-feira (11) e o último dia de entrega está reservado para pessoas com nomes iniciados em P, R e V.





Os usuários que estavam na primeira lista e que, por algum motivo, ainda não pegaram seu cartão, podem comparecer à sede do instituto a qualquer dia para buscar.