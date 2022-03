As viagens de moto têm sido feitas constantemente devido a rapidez nos deslocamentos urbanos. - Divulgação/ Uber

Publicado 08/03/2022 18:29

A plataforma de viagens por aplicativo Uber lançou, nesta segunda-feira (7), mais uma modalidade de transporte para Niterói. Agora, os passageiros e motoristas niteroienses podem realizar corridas de motocicleta, por um preço menor do que é cobrado no Uber X, segundo a empresa. A opção se assemelha ao serviço já realizado pelos populares "mototáxis" no estado.

De acordo com a diretora-geral da Uber no Brasil, Silvia Penna, as viagens de moto têm tido como uso constante nos deslocamentos de última milha, interligando os usuários da plataforma a modais de transporte, como as estações de ônibus, trens e metrô das cidades. "Temos visto que esse é um tipo de uso muito pertinente para as viagens de moto, já que muitas vezes o trecho pode ser cansativo para ir a pé e curto para uma viagem de carro", afirmou Penna.

Segundo as informações, além de Niterói, desde segunda-feira (7), o Uber Moto também já está rodando em mais 10 cidades brasileiras.