D’Ângelo e Sabino conversaram sobre as emendas para a Cultura da cidade.Divulgação

Publicado 04/04/2022 19:36

O presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Marcos Sabino, recebeu, na tarde desta segunda-feira (4/4), a vista do deputado federal Chico D’Ângelo (PDT-RJ) em seu gabinete.

Na pauta, D’Ângelo e Sabino conversaram sobre as emendas para a Cultura da cidade, que vão resultar na produção de festivais de música, teatro e dança, além da realização de obras estruturais nos equipamentos culturais.

D'Angelo incluiu Niterói na publicação que define as tendências de destinos turísticos do Brasil para 2022. Na indicação legislativa feita ao Ministério do Turismo, em março, o parlamentar destacou a importância histórica de Niterói, como sendo a única cidade do Brasil fundada por um indígena, o cacique temiminó Arariboia, que em tupi-guarani significa "Cobra da Tempestade".

"Niterói é a segunda cidade do mundo com a maior quantidade de obras projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer, superada apenas por Brasília. Além de ser um belo município, com uma boa gastronomia, uma beleza natural estonteante e com um grande valor histórico para o país", lembrou Chico.



Segundo as informações, o deputado do PDT é o parlamentar que mais destinou emendas para Niterói.