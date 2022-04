O Festival terá o melhor da comida de rua a preços populares. - Divulgação

O Festival terá o melhor da comida de rua a preços populares.Divulgação

Publicado 05/04/2022 15:30 | Atualizado 05/04/2022 15:36

A 1ª edição do Niterói Gastronomia de Rua vai levar muita comida e música boa à cidade no próximo fim de semana entre sexta-feira (8) a domingo (10/4) no Reserva Cultural, em São Domingos, na Zona Sul. O evento terá diferentes cervejas artesanais, drinks especiais e, é claro, muita MPB para animar.



"Além de muita comida e bebida boa, teremos o Circuito de Moda com diversas marcas de moda e artesanato. Seu pet é bem vindo também!", afirmou os organizadores no texto.

De acordo com as informações, o evento ocorre das 12h às 22h e sempre às 18h uma banda subirá ao palco montado especialmente para o Festival. A programação é a seguinte: Na sexta-feira, Lara Zuzarte tocará o melhor do sertanejo. No sábado, será a vez da roda de samba do Ivanzinho e no domingo, o Flávio Farias representará o melhor do pop rock nacional e internacional.



"As crianças também terão muita diversão. Em todos os dias do Festival haverá uma área kids.

A entrada é gratuita, mas se possível os visitantes devem levar 1kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição de caridade", afirmou a empresa responsável pelo festival na divulgação.