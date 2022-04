O Solar Artes e Terapias fica na Rua Salomão Vergueiro da Cruz, n°: 1306, Cafubá, em Niterói com entrada franca e contribuição espontânea. - Divulgação

O Solar Artes e Terapias fica na Rua Salomão Vergueiro da Cruz, n°: 1306, Cafubá, em Niterói com entrada franca e contribuição espontânea. Divulgação

Publicado 13/04/2022 16:53

Com objetivos amplos para a difusão das artes cênicas a Cia. Ópera Prima Teatral, fundada em dezembro de 2000, promove uma Oficina e Leituras Dramatizadas, no Cafubá, na Região Oceânica de Niterói. Sob a direção Geral do ator e diretor Carrique Vieira a proposta é de promover e estimular diálogos cujo o aprimoramento do teatro brasileiro seja a principal questão.

Inaugurado durante a pandemia pela terapeuta Tereza Motta, o Solar Artes e Terapias, que abriga também a Cia. Ópera Prima Teatral, é um ambiente multidisciplinar que realiza atendimento terapêutico individual e em grupo e realiza workshops, oficinas, cursos, exposições de artes plásticas, teatro, Yoga, e etc.



Segundo Carrique Vieira, foi uma surpresa encontrar um espaço tão funcional e aprazível na Região Oceânica.

"Moro no Cafubá e faço parte de Fórum de Cultura da região. Temos um público consumidor de cultura, estudantes ávidos por conhecimento, mas, não temos teatros. Nossa cadeia produtiva está retomando suas atividades regulares após a pandemia e poder trabalhar perto de casa também é oportuno. Temos muitos artistas talentosos aqui que não encontram terreno fértil para se desenvolver e outros que ainda não foram descobertos. Quero oferecer esta oportunidade e trazer a minha arte para o meu bairro", explicou Carrique.



Para o I Ciclo de Leituras Dramatizadas "Palavreado do Absurdo", o diretor escolheu textos de Jean Genet e Eugène Ionesco. O "Teatro do Absurdo" é um gênero teatral que surgiu na França durante a década de 1950 cujo a principal característica é expressar o sentido do sem sentido da condição humana, retratando temas relacionados a aspectos e fatos inesperados da vida cotidiana.



A primeira leitura, realizada pelo elenco da Cia. Ópera Prima Teatral, aconteceu no início deste mês e estreou com "As Criadas" de Jean Genet. A programação segue nos dias: quarta-feira (20/04) com "Cantora Careca" de Eugène Ionesco; 04/05 com "A Lição" de Eugène Ionesco e 18/05 com "O Balcão de Jean Genet, sempre as 19h.