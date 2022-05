A campanha visa incentivar a doação de parte do imposto de renda. - Divulgação

Publicado 10/05/2022 17:48

A Prefeitura de Niterói lançou a Campanha Leão Solidário, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMCDA).

A campanha visa incentivar a doação de parte do imposto de renda devido ao Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) que pode ser abatido direto na declaração, por meio de pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). A ação foi anunciada pelo prefeito Axel Grael em live nas redes sociais da Prefeitura. Na mesma live, o secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, informou que a recarga dos cartões do programa Moeda Social Arariboia vai ocorrer nesta quarta-feira (11/5).



Sobre a Campanha Leão Solidário, o prefeito Axel Grael afirmou que as doações podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas. “Você poderá fazer uma doação direta e que será importante para ajudar os programas sociais para as crianças e os adolescentes de Niterói. Pessoas jurídicas também podem fazer doações. Este programa é uma forma de ajudar diretamente as crianças e os adolescentes da cidade”, explicou Axel Grael. As pessoas jurídicas podem doar até 1% do imposto apurado, enquanto pessoas físicas podem doar até 6% do imposto devido.



O secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, destacou que, ao destinar recursos ao Fundo da Infância e Adolescência, os cidadãos e as empresas têm a oportunidade de exercer participação social cidadã, pois o valor doado será usado para garantir direitos de crianças e adolescentes.



“O valor arrecadado vai direto para o FIA que vai proporcionar ações voltadas para crianças e adolescentes do município. O conselho municipal está responsável por gerir e destinar as verbas do fundo e a SMASES a aplicar nos projetos aprovados. É importante frisar que todo recurso depositado pelo contribuinte na conta do Fundo será devolvido e com correção monetária, via restituição do IR”, disse o secretário.



A doação tem amparo legal pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para doar é simples: no programa IRPF 2022, acesse a aba “Resumo da Declaração – Doação”. Vá até “Doações diretamente na declaração – ECA” e clique em “Novo” (no canto inferior da tela). Em seguida, marque as opções: Fundo Municipal, Estado RJ e município de Niterói como destino e defina o valor da doação. Vá na aba “Imprimir – DARF – Doação Diretamente” e gere o DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) para Doação.



Vacinação – A subsecretária de Saúde de Niterói, Camilla Franco, explicou que ainda estão disponíveis para aplicação a quarta dose (segunda dose de reforço) da vacina contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (12), pessoas a partir dos 60 anos de idade estão aptas para vacinar. Crianças e adolescentes já podem tomar a segunda dose. A vacina está disponível nas quatro policlínicas da cidade: Sergio Arouca, Barreto, Itaipu e Carlos Antônio da Silva, em São Lourenço.



"Os idosos a partir de 60 anos estão aptos a tomarem a vacina contra a gripe e o sarampo em todas as unidades básicas e policlínicas do município. Não é preciso aguardar para tomar as vacinas contra a Covid e a gripe. Elas podem ser ministradas no mesmo dia, ou no dia seguinte se a pessoa assim desejar", afirmou a Prefeitura.



Obras – O presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo César Carrera, festejou o fato de que, dentre as diversas obras que estão sendo executadas em todas as regiões do município, está o início do restauro da Ilha da Boa Viagem, que estava há décadas fechada.



“Conseguimos junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aprovar um projeto de restauro dos equipamentos da nossa ilha. O Castelo (sede dos escoteiros), a Capela Nossa Senhora da Boa Viagem e o Fortim serão completamente restaurados. O projeto prevê também uma área administrativa e um ambiente cultural com espaço para exposições. A previsão de conclusão das obras é março de 2023”, concluiu o presidente da Emusa.