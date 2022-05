O projeto-piloto para a implantação do circuito teve início em Itacoatiara, na Região Oceânica. - Divulgação PMN - Foto : Luciana Carneiro

O projeto-piloto para a implantação do circuito teve início em Itacoatiara, na Região Oceânica. Divulgação PMN - Foto : Luciana Carneiro

Publicado 09/05/2022 19:15

O calendário ambiental de Niterói ganhará um circuito de limpeza permanente que contemplará todas as praias do município. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade disse que pretende envolver a sociedade no projeto como forma de disseminar boas práticas ambientais e reforçar a ideia de que cuidar do ecossistema é um dever de todos.

"Para que a população participe do projeto, o órgão vai realizar uma campanha junto aos bairros e escolas, utilizando jovens e estudantes como multiplicadores", afirmou a Prefeitura no texto.



O projeto-piloto para a implantação do circuito começou neste final de semana e contou com limpeza e plantio de espécies de restinga na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica.



De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson, uma cidade como Niterói, que tem o perfil de cidade sustentável e com mais de 50% de suas áreas protegidas deve avançar cada vez mais com projetos deste porte. Ele reitera que é de extrema importância a cidade ter um calendário de mutirões para que contar com a participação da população.



“Em abril tivemos a ação de limpeza da Praia do Sossego, e no último sábado, a limpeza e plantio em Itacoatiara. Foram ações pontuais importantes no processo de elaboração do circuito permanente de mutirões, porque nos permitiram avaliar o impacto local e a forma como o trabalho deverá ser desenvolvido quando o circuito estiver efetivamente implantado”, explicou o secretário.



Robertson destacou ainda que um dos principais objetivos do calendário de mutirões será incentivar a participação e conscientização ambiental, especialmente das crianças.



“Nossa ideia é fazer uma ampla divulgação nos bairros onde estão localizadas as praias para que tenhamos participação maciça dos alunos das escolas locais, por exemplo. As crianças são naturalmente multiplicadoras, por isso é importante envolvê-las nas ações de conscientização e educação ambiental”, afirmou.



Itacoatiara – A praia recebeu, no último sábado (07), voluntários que participaram do plantio de mudas de restinga orientados pela equipe que trabalha no Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social, desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente com financiamento do BNDES.



Itacoatiara é uma das áreas na qual o projeto vem sendo desenvolvido, assim como Camboinhas, Itaipu e Charitas, além do entorno da Lagoa de Itaipu e no Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit). Em breve a restauração ecológica será iniciada na Ilha Menina.



Também houve limpeza na restinga e na areia da praia. Além da equipe do Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social, a ação ambiental contou com a participação de voluntários da organização não-governamental Canal Novo Mundo e dos escoteiros do mar de Itaipu, além de representantes das secretarias do Clima e Executiva, do Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), da Amadarcy e moradores.