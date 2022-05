Os profissionais também colocaram iscas com venenos nos bueiros e locais que possam servir de toca para os ratos. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Os profissionais também colocaram iscas com venenos nos bueiros e locais que possam servir de toca para os ratos. Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

A Prefeitura de Niterói realizou, na manhã deste sábado (7), um mutirão de combate a roedores em ruas e casas do Fonseca. A ação contou com 30 agentes da Secretaria Municipal de Saúde, em especial do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que visitaram cerca de mil imóveis.



Além de realizar a desratização, os agentes fizeram uma ação educativa com a população da região para evitar a proliferação dos ratos. Os imóveis visitados foram inspecionados para identificar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os profissionais também colocaram iscas com venenos nos bueiros e locais que possam servir de toca para os ratos.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, o trabalho realizado pelos agentes ocorre de forma periódica, além dos mutirões.



“O CCZ realiza um trabalho de rotina durante todo o ano e intensifica as ações com mutirões aos finais de semana. Neste sábado, a desratização foi realizada em local de grande circulação de pessoas e com vasto comércio, o que é fundamental”, declarou.



O chefe do CCZ, Fábio Vilas Boas, falou sobre a ação.

“Esse é um trabalho importante do poder público, visto que os ratos são potenciais transmissores de inúmeras doenças, com destaque para a leptospirose. É importante também, no enfrentamento do problema, que a população se conscientize para o acondicionamento correto do lixo nos seus imóveis, evitando descartar o lixo em dia e hora diferente do recolhimento pela Clin”, alertou.



A população pode entrar em contato com o CCZ por meio do telefone 26258441 para realizar denúncias e solicitar o serviço de desratização.