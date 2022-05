A agência da Vila Ipiranga recebeu o primeiro Cine Arariboia. - Divulgação PMN

Publicado 06/05/2022 15:26

A Prefeitura de Niterói começou a utilizar os bancos comunitários da Moeda Social Arariboia como uma extensão dos seus espaços dentro das comunidades. Gerida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, esta semana, a agência da Vila Ipiranga proporcionou um curso de capacitação para o mercado de trabalho na área de estética e também uma sessão de cinema.



De acordo com o secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, as agências são espaços de desenvolvimento local.



“As agências do Banco Arariboia são também equipamentos de aproximação do poder público com a comunidade. Um espaço de promoção de atividades que dialoguem com a realidade comunitária, proporcionando, de maneira coletiva, o desenvolvimento local", destacou Elton.



Na última terça-feira (3), 20 mulheres iniciaram um curso de estética facial que tem duração de um mês. O curso tem duas turmas de 10 alunas e atende o turno da manhã e da tarde. As alunas serão capacitadas para realizar os procedimentos aprendidos no curso com certificado. Com base nos princípios da Economia Solidária, os Bancos Comunitários oferecem serviços financeiros solidários, buscando geração de trabalho e renda através da reorganização das economias locais.





O coordenador de economia solidária de Niterói, Maicon Carlos, contou que os bancos estão desenvolvendo ações com foco na territorialidade e promovendo diálogo social.



"O Banco Arariboia vai promover inúmeras atividades. Como a agência da Vila Ipiranga foi nosso projeto piloto, começamos por ela, mas o planejamento de atuação comunitária tem acontecido para todos os territórios em que terão agência em suas proximidades, levando a prática da economia solidária para toda a cidade", declarou.



Na última quarta-feira (4), a agência da Vila Ipiranga recebeu o primeiro Cine Arariboia, com a exibição do filme "Viva: a vida é uma festa". A estreia contou com aproximadamente 80 crianças, além das mães e responsáveis.