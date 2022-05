As atividades vão oferecer serviços de saúde, beleza e também adesão e renovação do cartão de estacionamento do idoso. - Divulgação

Publicado 05/05/2022 17:44

A Prefeitura de Niterói vai realizar, neste sábado (7), uma ação social com atividades gratuitas para a população idosa na Região Oceânica, a partir das 9h. As atividades contam com vários parceiros do poder público municipal e particular que vão oferecer serviços de saúde, beleza e também adesão e renovação do cartão de estacionamento do idoso. A ação, promovida pela Secretaria Municipal do Idoso, acontece próxima ao DPO de Itacoatiara.

O secretário do Idoso, José Antonio Fernandez, o Zaf, reforçou a importância de fazer os idosos retornarem às atividades de rotina.

“Estamos com projetos para que os idosos possam voltar à rotina e voltarem a ressocializar. Os idosos sofreram muito com a pandemia e o isolamento. A ação social vai promover atividades voltadas à saúde e ao bem estar”, explica Zaf.

Serão oferecidas atividades de saúde como aferição de glicose e pressão, exames de vista, serviços de barbeiro, cabeleireiro, maquiagem, massoterapia e spa facial. No local, também será possível fazer o cadastro para solicitar ou renovar o Cartão de Estacionamento do Idoso, além de haver vacinação da Influenza.