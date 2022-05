A assinatura contou com a participação de coordenadores e professores. - Divulgação

04/05/2022

A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Direitos Humanos, assinou, na tarde desta quarta-feira (04/05), na Casa dos Direitos Humanos, um termo de compromisso de estágio para alunos de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF). A assinatura contou com a participação de coordenadores e professores dos programas de pós-graduação em Assuntos Estratégicos, Ciência Política e Sociologia e Direito.

Para o secretário de Direitos Humanos, Rafael Adonis essa assinatura representou mais uma importante iniciativa de fomento às políticas públicas de direitos humanos na cidade.

“Essa assinatura é uma verdadeiro avanço na parceria que já existe entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói e a UFF. Estamos recebendo estagiários de pós-graduação de uma das maiores universidades do país, e acreditamos muito em uma verdadeira partilha de conhecimento recíproco fomentando as principais políticas de direitos humanos”, disse.

A parceria entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói e a Universidade Federal Fluminense (UFF) existe desde o fim do ano passado, quando foi estabelecido um acordo para que alunos de Graduação cumprissem as horas de estágio obrigatório nos núcleos de atendimento ao público da Secretaria.

Segundo o professor Thiago Rodrigues, coordenador do programa de Pós-Graduação em Assuntos Estratégicos, o termo de compromisso de estágio para pós-graduandos permite aos pesquisadores ter acesso a temas sensíveis, como a relação de migrantes e refugiados com a cidade de Niterói.

“A assinatura do termo de compromisso entre a Secretaria de Direitos Humanos de Niterói e a UFF é um pequeno grande passo que permite aos estudantes de pós-graduação estagiar lidando com temas sensíveis, como o apoio à integração de migrantes e refugiados/as, oferecendo gratuitamente as vantagens do conhecimento construído na Universidade, enquanto aprendem na prática a partir da experiência concreta com os desafios da vida cotidiana dessas pessoas corajosas, mas tão vulneráveis em terras estrangeiras”, destacou.

Atualmente, três estagiários de cada programa de pós-graduação da UFF já atuam na Casa dos Direitos Humanos, equipamento público inaugurado em fevereiro deste ano, para atendimento ao público em serviços de acesso à cidadania.

Marcaram presença também no ato de assinatura, o coordenador do programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Marcus Ianoni, e o professor Joaquim Leonel, do programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito.