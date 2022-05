A vistoria acontece de segunda a sexta, das 9h às 16h, no Caminho Niemeyer, de acordo com o calendário que vai até novembro. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

A vistoria acontece de segunda a sexta, das 9h às 16h, no Caminho Niemeyer, de acordo com o calendário que vai até novembro.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 04/05/2022 14:56

A Prefeitura de Niterói iniciou as vistorias e recadastramento dos transportes na cidade. O calendário começou com os táxis e em seguida será a vez dos transportes escolares e os coletivos. Para agendar a vistoria é necessário preencher o formulário disponível no site (www.niteroi.gov.br) e entregar na sede da Subsecretaria de Transportes e Trânsito (SSTT), responsável pelas vistorias, junto com os documentos pedidos para cada modal. A ação acontece de segunda a sext-feira, das 9h às 16h, no Caminho Niemeyer, de acordo com o calendário que vai até novembro.

Segundo a Prefeitura, cada modal tem um formulário específico e a documentação que, após ser entregue, será analisada pelo setor de fiscalização. "Após análise, o agendamento é concluído e marcado pela SSTT. O calendário começa com os táxis que terão até 31 de agosto para realizarem a vistoria e o recadastramento. Depois é a vez dos transportes escolares e outros, como carga e fretes, no período de 18 a 29 de julho. A vistoria encerra com os coletivos, que terão de 01 de agosto a 31 de novembro para colocarem a documentação em dia", informou o Executivo no texto.

De acordo com as informações, para realizar os procedimentos de vistoria e recadastramento é necessário entregar o formulário impresso e preenchido, entregar toda documentação especificada no formulário, bem como qualquer outro documento exigido pela fiscalização e também levar a declaração da cooperativa ou associação em que esteja inscrito o requerente, quanto a sua situação (táxi, escolar, frete e carga e turismo).