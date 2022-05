O secretário Municipal das Culturas, Alexandre Santini, recepcionou Eduardo Bandeira de Mello no Mac. - Divulgação - Foto: Luiz Ferreira/FAN

Publicado 02/05/2022 18:25

O presidente do Flamengo de 2013 a 2018, Eduardo Bandeira de Mello, chegou a Niterói, na noite da última sexta-feira (29), para visitar a exposição: "HU - A minha alegria atravessou o mar", que inaugurou na varanda do Mac (Museu de Artes Contemporânea).

A feira ocorre até 26 de junho, de terça a domingo, das 10h às 18h. Formada somente por artistas negros a obra visa promover um diálogo direto entre lógicas de matriz africana e a arquitetura de Niemeyer. A seleção é uma extensão da pesquisa curatorial Marujada, de Ana Beatriz Almeida.

A exposição faz parte do cronograma do ciclo "Modernismo(s): A Semana de 22 e Depois" e do programa Cultura é um Direito. Pensada especialmente para a varanda do MAC, a mostra demonstra que a matriz africana não cultua o mar como um elemento passivo, mas como uma consciência superior ao próprio homem.

Na ocasião, Eduardo Bandeira de Mello, que é considerado pela maior torcida do Brasil como “o cara que consertou o Mengão”, foi recepcionado pelo secretário Municipal das Culturas rubro negro, Alexandre Santini. Bandeira também acompanhou a montagem da exposição “Choro”, de Antônio Kuschnir, que abriu no último fim de semana.