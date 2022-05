No total, 7.198 pessoas foram imunizadas. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

No total, 7.198 pessoas foram imunizadas.Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 02/05/2022 13:54

A Prefeitura de Niterói realizou, no último sábado (30), o Dia D da campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo, e registrou mais de 7 mil pessoas imunizadas. O público-alvo foi de pessoas a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, e profissionais da Saúde a partir de 18 anos que ainda não receberam a dose este ano. No total, 7.198 pessoas foram imunizadas, sendo 5465 que receberam a dose da vacina contra a gripe, e 1733 contra o sarampo, em 44 postos da cidade que funcionaram das 8h às 17h.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, alertou para a importância da imunização. “É muito importante receber a vacina contra a gripe e o sarampo. O Dia D possibilita que as pessoas com dificuldade em comparecer a um ponto de vacinação durante a semana, recebam a imunização. A vacinação continua durante a semana", enfatizou Rodrigo.

"A imunização continuará disponível de segunda a sexta-feira, nas policlínicas e unidades básicas, das 8h às 16h. Para receber a dose, as pessoas a partir de 60 anos, crianças de 6 meses até e 4 anos, 11 meses e 29 dias, e profissionais a partir de 18 anos devem comparecer às unidades de saúde, apresentando a carteira de identidade e CPF. É importante levar a carteira de vacinação, principalmente das crianças", afirmou a Saúde no texto.

A Influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e autolimitada. A vacina da Influenza precisa ser tomada todo ano, já que a composição é atualizada com os tipos (cepas) que mais circulam pelo mundo. A doença pode evoluir para complicações como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e pneumonias.

Algumas pessoas, como idosos, possuem um risco maior de desenvolver complicações devido à Influenza. A vacinação é a intervenção mais importante na redução do seu impacto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a influenza acomete de 5% a 10% dos adultos e 20% a 30% das crianças, causando de 3 milhões a 5 milhões de casos graves e 250 mil a 500 mil mortes todos os anos no mundo.

Em Niterói, os locais de vacinação são os seguintes: Policlínica Sérgio Arouca, Vital Brazil; Policlínica do Barreto; Policlínica Regional de Itaipu; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, São Lourenço; Policlínica Regional do Fonseca; Policlínica Regional de Piratininga; Policlínica Regional do Largo da Batalha e Policlínica Regional da Engenhoca. A imunização também está disponível nas unidades básicas do Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca e Centro.

Calendário da quarta dose contra a Covid-19 - A Prefeitura de Niterói vai iniciar um novo calendário da quarta dose ou segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Na segunda-feira (2), serão imunizados os idosos a partir de 75 anos e o calendário segue por idade até atingir os 60 anos. Para os idosos a partir de 80 anos será mantido o intervalo de 4 meses entre as doses. Já para aqueles entre 60 e 79 anos, o intervalo será de 6 meses.

Para receber a vacina é preciso apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante das doses anteriores. A imunização estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, com entrada até as 16 horas, nas policlínicas Sérgio Arouca (Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil), Dr. João da Silva Vizella (Rua Luiz Palmier, 726, Barreto), Itaipu (Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº) e Carlos Antônio da Silva (Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço).

Confira o calendário quarta dose ou segunda dose de reforço contra a Covid-19:

02/05 - a partir de 75 anos;

05/05 - a partir de 70 anos;

09/05 - a partir de 65 anos;

12/05 - a partir de 60 anos.