Publicado 29/04/2022 15:39

A Prefeitura de Niterói vai iniciar, na próxima segunda-feira (2), as vistorias e recadastramento dos transportes na cidade. O calendário começa com os táxis, seguido dos transportes de escolares e diversos e encerra com os coletivos. É necessário preencher o formulário disponível no site (www.niteroi.gov.br) e entregar na sede da Subsecretaria de Transportes e Trânsito (SSTT), responsável pelas vistorias, junto com os documentos pedidos para cada modal.

A vistoria acontece de segunda a sexta, das 9h às 16h, no Caminho Niemeyer, de acordo com o calendário que vai até novembro. O subsecretário de Transportes e Trânsito, Murilo Moreira, reforça a importância de manter os veículos em dia para evitar possíveis sanções.



"Estamos restabelecendo as vistorias no município que é muito importante para manter as condições de segurança dos transportes. Os veículos que não fizerem o recadastramento e não passarem pela vistoria, correm o risco de sanções como multas e até mesmo de serem rebocados", disse o subsecretário.



Cada modal tem um formulário específico e a documentação que, após ser entregue, será analisada pelo setor de fiscalização. Após análise, o agendamento é concluído e marcado pela SSTT. O calendário começa com os táxis que terão entre o dia 02 de maio até 31 de agosto para realizarem a vistoria e o recadastramento. Depois é a vez dos transportes de escolares e outros como carga e fretes no período de 18 a 29 de julho. A vistoria encerra com os coletivos que terão de 01 de agosto a 31 de novembro para colocarem a documentação em dia.



Para realizar os procedimentos de vistoria e recadastramento é necessário entregar o formulário impresso e preenchido, entregar toda documentação especificada no formulário, bem como qualquer outro documento exigido pela fiscalização e também levar a declaração da cooperativa ou associação em que esteja inscrito o requerente, quanto a sua situação (táxi, escolar, frete e carga e turismo).



Segundo o subsecretário Murilo Moreira, após o período de recadastramento e vistorias, será possível avaliar a formulação de um edital para futuros cadastros de requerimento de permissões na cidade.



O calendário de Vistoria e Recadastramento é o seguinte:



- Táxi – 02/05/2022 a 31/08/2022;



- Escolar e Diversos – 18/07/2022 a 29/07/2022;



- Coletivo – 01/08/2022 a 30/11/2022.