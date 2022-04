A ação contou com a participação da primeira-dama de Niterói, Christa Grael. - Divulgação PMN

A ação contou com a participação da primeira-dama de Niterói, Christa Grael.Divulgação PMN

Publicado 29/04/2022 14:52

A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) iniciou, esta semana, o plantio de 30 mudas de sibipirunas, espécie nativa nobre de Mata Atlântica, no Barreto, Zona Norte da cidade. O trabalho está sendo feito em uma área em frente à Cidade da Ordem Pública, sede da Guarda Municipal de Niterói, na Rua Craveiro Lopes. E nesta quinta-feira (28), a ação contou com a participação da primeira-dama de Niterói, Christa Grael.

“É muito bom ver o quanto Niterói tem investido em ações de reflorestamento e se tornado, cada vez mais, referência nas práticas sustentáveis. Além da nossa cidade ganhar em equilíbrio ambiental, também fica muito mais bonita. As floradas das sibipirunas darão novas cores ao Barreto”, disse Christa Grael.

A secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, reforçou a importância da iniciativa e lembrou que, de 2016 até março deste ano, a Seconser realizou o plantio de cerca de 12 mil árvores em áreas urbanas da cidade. De acordo com ela, o planejamento é que até 2024 sejam aproximadamente mais de 7 mil árvores.

“Já havíamos feito um enriquecimento de vegetação na Praça Flávio Palmier, que fica na mesma rua no Barreto. Ficou lindo, plantamos árvores com mais de dez metros de altura. Agora, vamos formar uma alameda em frente à Cidade da Ordem Pública. Isso vai ser muito bom para esta área já que existe uma aridez no Barreto e havia a necessidade de se colocar mais verde no bairro. Importante também é que esse local não tem fiação elétrica. As árvores vão poder crescer livres e desenvolver sua plenitude”, enfatizou a secretária.