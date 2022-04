Bagueira com sua mulher Raíssa Machado, Axel Grael e Christa Vogel Grael: união em prol do samba. - Divulgação

Publicado 28/04/2022 13:05

Depois de dois anos sem carnaval por conta da pandemia, finalmente, o desfile das escolas de samba voltou a ser realizado em Niterói. E, ao que tudo indica, encontraram um local definitivo para a festa. Sob as bênçãos de Oscar Niemeyer as escolas evoluíram no caminho que leva seu nome. Na avaliação do vice-prefeito da cidade, Paulo Bagueira, o Caminho Niemeyer passou no teste e deve ser incorporado como local oficial para os desfiles de agora em diante.

“Foi um sucesso! Quem acompanhou de perto, como eu, percebeu isso. O local é seguro, amplo o suficiente, belíssimo com a Baía de Guanabara ao fundo e define uma destinação lógica àquele grande espaço pensado por Niemeyer. A montagem e desmontagem das arquibancadas evita o transtorno inevitável ao trânsito e à população e nenhuma via precisa ser interditada”, disse Bagueira, que pede a colaboração de todos que gostam do carnaval para que façam sugestões de nomes para a nova passarela do samba.



Bagueira, reconhecidamente como um dos maiores incentivadores da volta dos desfiles das escolas de samba em Niterói, fez questão de destacar o empenho do ex-prefeito Rodrigo Neves durante suas duas gestões à frente da Prefeitura e a acolhida recebida do prefeito Axel Grael, que abraçou a ideia dos desfiles naquele local.



"Foi um trabalho de equipe, de toda a Prefeitura, de todo o seu corpo técnico, político e administrativo. Os sambistas da cidade e os milhares de foliões que lotaram as arquibancadas numa festa de paz e harmonia estão de parabéns. Aproveito também para parabenizar a Folia do Viradouro, grande campeã do carnaval 2022; a rapaziada da Cacique da São José, pelo campeonato da série B; e a Garra de Ouro, campeã do Grupo C. Ano que vem faremos mais e melhor, com toda certeza”, ressaltou o vice-prefeito.



A Folia do Viradouro foi pentacampeã com 176,4 pontos e levou para o Caminho Niemeyer um enredo em homenagem ao bairro de Jurujuba, tradicional área formada por pescadores e que concentra várias fortalezas históricas do tempo do Brasil Colonial. A Alegria da Zona Norte ficou em segundo, com 176,1 pontos; e Magnólia Brasil em terceiro, com 175,8 pontos. A última colocada foi a Combinados do Amor que, no próximo ano, desfilará no Grupo B. Quem irá marcar presença no Grupo A, em 2023, será a Escola Cacique da São José, que venceu o grupo de acesso.