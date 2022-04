O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou a obra de ampliação do Hospital Itaipu, na Região Oceânica. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 28/04/2022 12:43

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou a obra de ampliação do Hospital Itaipu, na Região Oceânica, nesta terça-feira (27). A construção está empregando cerca de 170 trabalhadores, com preferência para moradores da cidade, e, quando pronta, a unidade da iniciativa privada vai gerar 1,3 mil empregos diretos e indiretos. Niterói reduziu para 2% a alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) das empresas prestadoras de serviços de saúde como forma de incentivo a novos investimentos na cidade.





Axel Grael ressaltou a importância desses investimentos como forma de gerar novos empregos, reforçando a tradição de Niterói como cidade empreendedora.



“Visitei hoje pela manhã as obras do Hospital Itaipu, na Região Oceânica, equipamento privado que está passando por uma ampliação. Essas obras estão gerando cerca de 170 empregos durante o processo. Quando os novos leitos estiverem prontos e o hospital estiver em pleno funcionamento, serão mais 1000 empregos diretos e 300 indiretos. Seguiremos valorizando a ampliação de empreendimentos como esse que fomenta a economia e a geração de emprego e renda em nossa cidade”, destacou o prefeito.