A defesa da Democracia e a prática de Lawfare serão debatidos nesta quarta-feira, 27, às 18h30min., na Faculdade de Direito da UFF.Divulgação - Foto: Direito dos Monitores

Publicado 26/04/2022 15:20

A defesa da Democracia e a prática de Lawfare - palavra formada do inglês law, "direito", e warfare, "guerra"; em português: guerra jurídica - serão debatidos nesta quarta-feira, 27, às 18h30min., na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, no Ingá, na Zona Sul.

Segundo as informações, o pano de fundo para o encontro é o livro 'Golpe Derrotado', do jornalista PH de Noronha, que conta a tentativa de golpe sofrida pelo então prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.



Aos interessados, participam do evento o advogado Técio Lins e Silva, que coordenou a defesa de Rodrigo Neves e assina a apresentação do livro; o jornalista PH de Noronha; o gestor público e personagem central do livro, Rodrigo Neves; A advogada e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB-RJ, Nadine Borges; o advogado e Professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral da UFF, Gustavo Sampaio; entre outros convidados.