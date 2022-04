Rodrigo Neves assistiu aos desfiles ao lado de Axel Grael, Paulo Bagueira, Fernanda Sixel e Christa Vogel Grael. - Reprodução redes sociais

Rodrigo Neves assistiu aos desfiles ao lado de Axel Grael, Paulo Bagueira, Fernanda Sixel e Christa Vogel Grael. Reprodução redes sociais

Publicado 25/04/2022 16:12 | Atualizado 25/04/2022 16:18

Entusiasta e incentivador do Carnaval como folião e como gestor público, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves acompanhou de perto os desfiles das Escolas de Samba no Rio de Janeiro e em Niterói. O pré-candidato ao Governo do Rio de Janeiro pelo PDT assistiu aos desfiles pessoalmente, pela TV e pela internet, tanto na Marquês de Sapucaí quanto no Caminho Niemeyer, e comentou a importância da retomada do evento que é considerado ‘o maior espetáculo da Terra’.



“Depois de dois anos terríveis, o Carnaval voltou com tudo. É muito lindo ver a vibrante Cultura Popular do nosso estado, tão importante para a nossa identidade cultural. O Carnaval do Rio de Janeiro é a máxima expressão popular do Brasil e um evento central para o nosso estado na área da Cultura. Precisamos valorizar cada vez mais essa grande festa, proporcionando sempre profissionalismo e segurança. O estado do Rio precisa aproveitar esse grande potencial gerador de emprego e renda a favor do seu desenvolvimento social e econômico”, comentou Rodrigo Neves.



Após assistir aos desfiles, o pedetista elogiou as agremiações e fez menções especialmente às Escolas de Samba de Niterói que desfilam na Marquês de Sapucaí.

“Fiquei muito feliz em ver os desfiles grandiosos da Acadêmicos do Cubango, que representa o bairro com a maior presença negra em Niterói e trouxe um enredo encantador sobre Chica Xavier; da Acadêmicos do Sossego, que mostrou a força da comunidade do Largo da Batalha ao levar a ancestralidade indígena para a Sapucaí; e da Unidos do Viradouro, nossa atual campeã, que trouxe um necessário enredo sobre a retomada do Carnaval após a Gripe Espanhola, situação que está se repetindo atualmente, com o Covid-19", disse Neves.



No Caminho Niemeyer, conjunto arquitetônico no Centro de Niterói por onde desfilaram 30 escolas de samba da cidade em três dias de apresentações, Rodrigo Neves lembrou que em sua gestão o Carnaval local se fortaleceu com o apoio da Prefeitura.

“Mais uma vez o Carnaval de Niterói foi um sucesso. Em meu governo tornamos a festa mais estruturada e ela deu um salto em qualidade e visibilidade. As arquibancadas lotadas e a repercussão na cidade e na região mostram a força e a potência do Carnaval da cidade. E o Caminho Niemeyer, que foi reaberto também na minha gestão, sediou os desfiles perfeitamente. Parabéns ao meu amigo prefeito Axel Grael por manter o Carnaval de Niterói forte e emocionante”, concluiu Neves.