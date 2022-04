Esta não é a primeira polêmica envolvendo a Leste. A empresa disse que vai fazer a nova denúncia na 81ª DP (Itaipu). - Divulgação

Publicado 23/04/2022 16:27

A empresa Leste Telecom disse ter sido alvo de nova tentativa de intimidação por parte de criminosos, desta vez no bairro Jurujuba, na Zona Sul de Niterói. Em relato publicado em suas redes sociais, a empresa diz que técnicos da companhia foram ameaçados por bandidos armados na terça (19).

Esta não é a primeira polêmica envolvendo a Leste. Em março deste ano a empresa fez denúncia similar, também por meio de suas redes de uma ação no bairro Maravista, Região Oceânica de Niterói. Em dezembro, a empresa fez denúncia similar, também por meio de suas redes e em janeiro também deste ano, uma central técnica da companhia foi incendiada após ser atacada com coquetéis molotov.

Todos os relatos estão sendo investigados pela 81ª DP (Itaipu).

"Iremos apresentar a ocorrência nessa segunda feira na delegacia responsável, além do Batalhão de Polícia Militar. Pedimos desculpas aos clientes afetados e alertamos que mais uma vez vemos o crime agir livremente, durante o dia, em Niterói", disse a empresa no texto.

Veja na integra o comunicado da empresa:

"Hoje por volta do meio dia uma equipe da nossa empresa foi abordada em JURUJUBA - Niterói, na Alameda Mal. Pessoa Leal por 3 bandidos em 2 motos! Um dos bandidos estava ARMADO. Os bandidos estavam no telefone com o suposto "dono" que ordenava a nossa saída imediata do local!



Iremos apresentar a ocorrência nessa segunda feira na delegacia responsável, além do Batalhão de Polícia Militar. Pedimos desculpas aos clientes afetados e alertamos que mais uma vez vemos o crime agir livremente, durante o dia, em Niterói.



Não queremos que Niterói percorra os mesmos caminhos de outras cidades vizinhas - onde pouco a pouco, bons ISPs e operadoras foram sendo expulsos bairro a bairro e hoje só podem atender uma pequena fração destas cidades.



Os moradores são prejudicados, a cidade é prejudicada!".