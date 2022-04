Niterói abre seu Carnaval 2022 de olho em ser o melhor do Brasil | Niterói | O Dia

Ao lado da mulher Christa Vogel Grael, o prefeito Axel Grael, lembrou dos anos difíceis que a população precisou enfrentar por conta da pandemia e, que agora, está feliz em poder celebrar um novo momento do Carnaval em 2022. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Ao lado da mulher Christa Vogel Grael, o prefeito Axel Grael, lembrou dos anos difíceis que a população precisou enfrentar por conta da pandemia e, que agora, está feliz em poder celebrar um novo momento do Carnaval em 2022. Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 22/04/2022

O Carnaval 2022 finalmente teve início em Niterói na noite desta quinta-feira (21). O prefeito Axel Grael e o vice-prefeito Paulo Bagueira abriram oficialmente os desfiles das escolas de samba, que este ano acontecem no Caminho Niemeyer. Serão 31 agremiações se apresentando em três dias. Nesta quinta-feira, desfilam as agremiações do Grupo B. O Grupo A desfila no sábado (23), e no domingo (24) será a vez das escolas do Grupo C.

O prefeito Axel Grael lembrou que foram dois anos difíceis que a população precisou enfrentar por conta da pandemia e, que agora, está feliz em poder celebrar um novo momento do Carnaval em 2022.

“É um momento de celebração de toda a história do Carnaval de Niterói, mas principalmente, de olhar para a frente, de um carnaval feito aqui no Caminho Niemeyer. Estamos começando um novo tempo do Carnaval da cidade, é um grande momento, um tempo de inovação. Essa capacidade criativa das escolas, a vibração do público, aliados a este visual da Baía de Guanabara, com essa arquitetura do mestre Oscar Niemeyer, que é uma marca da cidade”, enfatizou Axel Grael.

O prefeito aproveitou para percorrer a arena montada no Caminho Niemeyer, visitar as instalações e cumprimentar o público presente. Ao seu lado, o vice-prefeito Paulo Bagueira ressaltou a felicidade pela realização da festa no novo espaço.

“É um momento importante para nós, que acreditamos na cultura popular brasileira. Trabalhamos muito para revitalizar o Carnaval de Niterói após um período tão difícil, trazendo os desfiles para este espaço tão especial para os niteroienses”, afirmou Bagueira.

Programação – Na noite desta quinta-feira (21) desfilam as escolas do Grupo B. Abrindo a festa, a agremiação Amigos da Ciclovia, em seguida, União da Engenhoca, Bafo do Tigre, Império de Arariboia, Banda Batistão, Bem Amado, Paraíso do Bonfim, Balanço do Fonseca, Cacique da São José e Tá Rindo Porquê?.

No sábado (23), será a vez das agremiações do Grupo A, a partir das 20h, com abertura da escola de samba Sabiá, seguida pela Alegria da Zona Norte, Mocidade de Icaraí, Magnólia Brasil, Experimenta da Ilha, Folia do Viradouro, Unidos da Região Oceânica, Souza Soares, Unidos do Sacramento e Combinado do Amor.

Encerrando as apresentações, o Grupo C desfila no domingo (24), a partir das 19h. A ordem será a seguinte: Império de Charitas, União do Maruí, Independente do Boaçu, Grilo da Fonte, Barro Vermelho, Fora de Casa, Garra de Ouro, Unidos do Castro, Galo de Ouro e Grupo dos 15.

Na sexta-feira (22), quando não haverá desfiles, o Caminho Niemeyer terá, a partir das 19h, muito samba com DJ Drey, Mullatto, Intimistas e Sambaí. A entrada é franca.

“Esta abertura do Carnaval 2022 superou nossas expectativas, é uma emoção muito grande. Lutamos bastante por esse Carnaval. Agora, é fazer um belo espetáculo para a população. Depois de dois anos poder voltar a fazer Carnaval, voltar a ter alegria, é muito gratificante”, afirmou o presidente da Comissão de Carnaval da Prefeitura e secretário municipal de Participação Social, Anderson Pipico.

Arena de desfiles - O Caminho Niemeyer se transformou em uma arena com arquibancada para 5 mil pessoas. A previsão é de outras 15 mil pessoas desfilando nos três dias de folia. A arena tem formato em “U”. As escolas entram, desfilam e saem pelo mesmo local por onde entraram. O público e os integrantes das escolas terão condições de aproveitar ao máximo, com muito samba no pé e na garganta. A entrada é gratuita.

“Foi um período de muito trabalho para fazer este Carnaval e agora estamos vendo o resultado, tudo nos mostrando que valeu muito a pena todo o esforço, toda a dedicação. No primeiro dia de desfile já estamos com a arquibancada cheia e tenho certeza que será assim até domingo. Somos, sem dúvida, o segundo melhor Carnaval do Estado”, afirmou o presidente da Niterói Empresa de Lazer Turismo (Neltur), Paulo Novaes.

Entrada do público e trânsito – A entrada do público é feita pelo portão lateral do Caminho Niemeyer, próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart. Os carros alegóricos e passistas entrarão pelo portão Central. Durante os dias de Carnaval, a faixa da direita da Rua Jornalista Rogério Coelho Neto será interditada ao trânsito às 15h. Às 17h, toda a via será interditada e o tráfego será direcionado para a Rua Professor Plínio Leite, que ficará em mão dupla.

Enredos das escolas de samba do Grupo A para o Carnaval 2022:

G.R.C.E.S Sabiá

Enredo: “Meu povo, Meu chão Gonzaga tributo ao Sertão”

Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Zé Maria Jr., Guilherme Kauã, Maykon França e Vinicius Xavier

Intérprete: Niu Souza

G.R.E.S Alegria da Zona Norte

Enredo: “Alegremente somos os olhos da noite!”

Autores: João Perigo, Robson Ramos, Gegê Fernandes, Bello, Anderson Lemos, Cara de Macaco e Duda Tonon

Intérprete: Bebeto Porto

G.R.E.S Mocidade Independente de Icaraí

Enredo: “Iubentium a arte sagrada da cura”

Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Gol, Cássio Kelly, Esdras Araújo e Vinicius Xavier

Intérprete: Nem Mocidade

G.R.E.S Magnólia Brasil 2022

Enredo: “Meu sonho astral”

Autores: Barbeirinho Do Jacarezinho, Batista Do Jacarezinho, Lucio Bacalhau, Macambira, Serginho Da Banda, Jorge Pi

Intérprete: Marcelinho

G.R.E.S. Experimenta da Ilha da Conceição

Enredo: “Vivi – a pequena notável do samba”

Compositores: Anderson Só, Tia Deia, Junior do Cavaco e Badico Brasil.

Intérprete: Fabrício Alves

G.R.E.S Folia do Viradouro

Enredo: Yuri-Yuba Jurujuba

Compositores: Dudu Oliveira, William Neves, Cristiano Roola, Dito, Jander Lourenço, Maycon França, Bobby Brown e André Quintanilha

Intérprete: Gol

G.R.E.S. Unidos da Região Oceânica

Enredo: “Sawabona Shikoba, ritual de um povo africano”

Compositores: Robson Ramos, Ademir Ribeiro, Duda Tonon e Marcelo Quaty

Intérpretes: Ademir Ribeiro e Wic Tavares

G.R.E.S. Souza Soares

Enredo: “Do Nordeste ao Sertão, Niterói tem São João”

Compositores: Pará da Souza, Bello, Robson Ramos, Gegê Fernandes e Niu Souza

Intérprete: Edu Cigano

G.R.E.S. Unidos do Sacramento

Enredo: “O Prazer do Cheiro”

Compositores: Flavinho Machado, Sid Gbb, Rolian do cavaco, Waldeck, Alcindo, Lelei da vila 3

Intérprete: Sid Gbb



G.R.E.S. Combinado do Amor

Enredo: “Nictherói do passado ao futuro espelho para o mundo”

Compositores: Gegê Fernandes, Rafael Raçudo, Tia Lelê

Intérpretes: Wagner do Vale e Lena Alves