Ao lado de Paulo Bagueira; de Anderson Pipico; de André Diniz e de Paulo Novaes, Axel Grael lembrou que os desfiles das escolas de samba de Niterói terão transmissão ao vivo das redes sociais da Prefeitura.Divulgação PMN

Publicado 20/04/2022 15:31

A cidade de Niterói vive os últimos preparativos para a volta do Carnaval. Tanto que o prefeito Axel Grael esteve, na terça-feira (19), no Caminho Niemeyer, que vai receber as 31 escolas de samba da cidade, e o barracão, no centro da cidade, onde as agremiações preparam fantasias e alegorias para os desfiles dos dias 21, 23 e 24 de abril.

O chefe do Executivo Axel Grael afirmou que está muito animado com o Carnaval de Niterói em razão da qualidade dos carros alegóricos das escolas de samba e da estrutura que está sendo montada no Caminho Niemeyer.

“Está muito bonito, mais grandioso. Vamos ter os desfiles aqui no Caminho Niemeyer, um lugar que vai dar um caráter próprio ao Carnaval de Niterói. É a reunião do trabalho de arte e artesanato de cerca de 200 profissionais com uma estrutura muito bem montada. Tenho certeza que tudo isso vai ser importante para o turismo, para a cultura e para o fortalecimento do Carnaval em Niterói. A cadeia produtiva que existe em torno disso é muito forte. Tenho certeza que vamos fazer um carnaval histórico em Niterói”, afirmou Axel Grael.

O prefeito visitou o barracão e o Caminho Niemeyer acompanhado do vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira; do presidente da Comissão de Carnaval da Prefeitura e secretário municipal de Participação Social, Anderson Pipico; do secretário municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, André Diniz; e do presidente da Neltur, Paulo Novaes. Axel Grael lembrou que os desfiles das escolas de samba de Niterói terão transmissão ao vivo das redes sociais da Prefeitura.

Caminho Niemeyer – Segundo a Prefeitura, o novo cenário do Carnaval de Niterói está quase pronto para a festa. A montagem da estrutura está nos retoques finais. Para os desfiles, o Caminho Niemeyer será transformado em uma arena com arquibancada para 5 mil pessoas. A previsão é de outras 15 mil pessoas desfilando nos três dias de folia. A arena terá formato em “U”. As escolas vão entrar, desfilar e sair pelo mesmo local onde entraram. O público e os integrantes das escolas terão condições de aproveitar ao máximo, com muito samba no pé e na garganta.

A entrada será gratuita e toda a estrutura está sendo montada para dar conforto aos presentes, inclusive com uma praça de alimentação no local.

SEGURANÇA - Agentes da Guarda Municipal, da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da NitTrans ficarão responsáveis pelo ordenamento urbano e pelo trânsito. Para que os foliões cheguem de forma segura na passarela do samba niteroiense, a Guarda Municipal atuará com 100 homens trabalhando a pé, especificamente na área de desfile, distribuídos em 14 viaturas e 6 motos na área do evento, além do reforço no entorno, para apoiar o trabalho da Polícia Militar.

SAÚDE e LiMPEZA - A Secretaria de Saúde e o Samu terão equipes e ambulâncias de plantão. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) contará com cerca de 30 contêineres espalhados na área do evento e cerca de 40 funcionários no Caminho Niemeyer fazendo a limpeza na tarde antes do início dos desfiles e também realizando a manutenção da limpeza após o desfile de cada escola. A Clin também vai atuar no entorno do Caminho Niemeyer. O Corpo de Bombeiros também terá equipes no local. A Secretaria de Ordem Pública cadastrou ambulantes para trabalharem nos dias do Carnaval.

Protocolo - A área de apresentação das escolas e as arquibancadas do Caminho Niemeyer serão sanitizadas nos dias de desfiles, em um trabalho de prevenção sanitária, seguindo protocolos de saúde recomendados. O Caminho Niemeyer terá um local exclusivo para pessoas portadoras de deficiência.

Entrada do público e trânsito – A entrada do público será feita pelo portão lateral do Caminho Niemeyer, próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart. Os carros alegóricos e passistas entrarão pelo portão Central. Durante os dias de Carnaval, a faixa da direita da Rua Jornalista Rogério Coelho Neto será interditada ao trânsito às 15h. Às 17h, toda a via será interditada e o tráfego será direcionado para a Rua Professor Plínio Leite, que ficará em mão dupla.

Programação – O Grupo A está programado para desfilar no sábado, dia 23 de abril, a partir das 20h, com abertura da escola de samba Sabiá, seguida pela Alegria da Zona Norte, Mocidade de Icaraí, Magnólia Brasil, Experimenta da Ilha, Folia do Viradouro, Unidos da Região Oceânica, Souza Soares, Unidos do Sacramento e Combinado do Amor.

O Grupo B desfilará na quinta-feira, dia 21 de abril, a partir das 21h, com a Amigos da Ciclovia, União da Engenhoca, Bafo do Tigre, Império de Arariboia, Banda Batistão, Bem Amado, Paraíso do Bonfim, Balanço do Fonseca, Cacique da São José e Tá Rindo Porquê?.

Encerrando as apresentações, o Grupo C desfila no domingo, dia 24 abril, a partir das 19h. A ordem será a seguinte: Império de Charitas, União do Maruí, Independente do Boaçu, Grilo da Fonte, Barro Vermelho, Fora de Casa, Garra de Ouro, Unidos do Castro, Galo de Ouro e Grupo dos 15.

Na sexta-feira, dia 22 de abril, quando não haverá desfiles, o Caminho Niemeyer terá, a partir das 19h, muito samba com DJ Drey, Mullatto, Intimistas e Sambaí. A entrada é franca.

Os enredos das escolas de samba do Grupo A para o Carnaval 2022 são:

G.R.C.E.S Sabiá

Enredo: “Meu povo, Meu chão Gonzaga tributo ao Sertão”

Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Zé Maria Jr., Guilherme Kauã, Maykon França e Vinicius Xavier

Intérprete: Niu Souza;

G.R.E.S Alegria da Zona Norte

Enredo: “Alegremente somos os olhos da noite!”

Autores: João Perigo, Robson Ramos, Gegê Fernandes, Bello, Anderson Lemos, Cara de Macaco e Duda Tonon

Intérprete: Bebeto Porto;

G.R.E.S Mocidade Independente de Icaraí

Enredo: “Iubentium a arte sagrada da cura”

Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Gol, Cássio Kelly, Esdras Araújo e Vinicius Xavier

Intérprete: Nem Mocidade;

G.R.E.S Magnólia Brasil 2022

Enredo: “Meu sonho astral”

Autores: Barbeirinho Do Jacarezinho, Batista Do Jacarezinho, Lucio Bacalhau, Macambira, Serginho Da Banda, Jorge Pi

Intérprete: Marcelinho;

G.R.E.S. Experimenta da Ilha da Conceição

Enredo: “Vivi – a pequena notável do samba”

Compositores: Anderson Só, Tia Deia, Junior do Cavaco e Badico Brasil.

Intérprete: Fabrício Alves;

G.R.E.S Folia do Viradouro

Enredo: Yuri-Yuba Jurujuba

Compositores: Dudu Oliveira, William Neves, Cristiano Roola, Dito, Jander Lourenço, Maycon França, Bobby Brown e André Quintanilha

Intérprete: Gol;

G.R.E.S. Unidos da Região Oceânica

Enredo: “Sawabona Shikoba, ritual de um povo africano”

Compositores: Robson Ramos, Ademir Ribeiro, Duda Tonon e Marcelo Quaty

Intérpretes: Ademir Ribeiro e Wic Tavares;

G.R.E.S. Souza Soares

Enredo: “Do Nordeste ao Sertão, Niterói tem São João”

Compositores: Pará da Souza, Bello, Robson Ramos, Gegê Fernandes e Niu Souza

Intérprete: Edu Cigano;

G.R.E.S. Unidos do Sacramento

Enredo: “O Prazer do Cheiro”

Compositores: Flavinho Machado, Sid Gbb, Rolian do cavaco, Waldeck, Alcindo, Lelei da Vila 3

Intérprete: Sid Gbb;



G.R.E.S. Combinado do Amor

Enredo: “Nictherói do passado ao futuro espelho para o mundo”

Compositores: Gegê Fernandes, Rafael Raçudo, Tia Lelê

Intérpretes: Wagner do Vale e Lena Alves.