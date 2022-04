A cúpula do Caminho Niemeyer vai sediar a Plenária Regional de Economia Solidária, que acontece no dia 27 de abril, das 9h às 18h. - Divulgação - Foto: Lucas Benevides

Publicado 18/04/2022 16:36 | Atualizado 18/04/2022 17:44

A cidade de Niterói vai sediar a Plenária Regional de Economia Solidária, que acontece na quarta-feira (27/4), das 9h às 18h, na cúpula do Caminho Niemeyer. O evento é organizado por uma comissão que conta com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária e o Fórum de Economia Solidária de Niterói, além de representantes dos demais municípios participantes. A inscrição, que vai até 20 de abril, pode ser feita pelo formulário no site https://forms.gle/dzQusM5Efe2FaH8i8. A plenária é voltada para gestores públicos, entidades de apoio e empreendimentos.





Com a expectativa de receber mais de 150 pessoas, a atividade vai reunir autoridades, trabalhadores, gestores e militantes do segmento que discutirão ações, planejamento e elegerão delegados para a etapa estadual.

O secretário de Assistência Social e Economia Solidária de Niterói, Elton Teixeira, explicou a importância da participação do município.



"As etapas regional e estadual rumo a VI Plenária Nacional de Economia Solidária são fundamentais pra mostrar que o movimento de economia solidária tem se fortalecido apesar do desmonte de políticas públicas ao longo dos anos. Em Niterói, seguimos o caminho oposto e implementamos muitas ações de fomento à economia solidária, como a instalação do conselho, a criação da moeda social e o fortalecimento do Circuito Arariboia, por exemplo", disse o secretário.



Além de Niterói, participam os municípios de Maricá, São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá. A mobilização dos estados e municípios se dá em função da VI Plenária Nacional de Economia Solidária que voltará a acontecer após nove anos. A etapa nacional terá sede em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e vai acontecer em julho, organizada pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES).