O carnavalesco Di Angelo Fernandes da Escola Império de Arariboia com Alan Nascimento, diretor de Carnaval e Maiara leal, diretora de alegoria. Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 14/04/2022 17:46

Está quase tudo pronto para Niterói receber escolas de samba e amantes do carnaval na passarela da folia que será montada no Caminho Niemeyer, no Centro, na próxima semana. Enquanto as 31 agremiações da cidade se preparam para fazer bonito nos dias 21, 23 e 24 de abril, a Prefeitura de Niterói já reuniu todos os órgãos públicos para definir o esquema operacional e estrutural que dará apoio à festa.

Para o desfile, o Caminho Niemeyer será transformado em uma arena, com arquibancada para 5 mil pessoas e previsão de outras 15 mil pessoas desfilando. A arena terá formato em U, e as escolas entram, desfilam e saem pelo mesmo local por onde entraram, para que tanto o público quanto os integrantes das escolas possam aproveitar ao máximo a folia, com muito samba no pé e na garganta.

“Vejo o carnaval como a mais forte manifestação de cultura popular do país. Há anos atuamos na revitalização do carnaval da cidade e agora estamos em um novo momento, com a ida dos desfiles para o Caminho Niemeyer, o que com certeza abrirá uma nova etapa do carnaval de Niterói. Vale salientar que esse ano conseguimos gravar um EP com as 10 escolas do Grupo Especial. Ficou um material com uma ótima qualidade. Vamos fazer um belo desfile na próxima semana e mostrar a qualidade do carnaval de nossa cidade, abrindo um novo ciclo dessa linda festa popular”, comemora o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira.

A entrada será gratuita e toda a estrutura será montada para dar conforto aos presentes, inclusive com uma praça de alimentação instalada no local.

“É uma aposta que o governo está fazendo tanto para melhorar as condições do desfile, dando mais conforto e segurança tanto para quem vai desfilar como para quem vai assistir. O nosso objetivo é manter o carnaval no Caminho Niemeyer, caso o retorno seja positivo. Pagamos a subvenção para as escolas da cidade em três parcelas, sendo uma em janeiro, outra em fevereiro e esta semana liberamos a terceira parcela. Fui visitar os barracões e está tudo andando muito bem. A Prefeitura está dando toda a estrutura e as escolas estão respondendo bem, dando tudo para termos um belo desfile. Teremos uma arena moderna e concebida junto com as escolas de samba para fazermos o melhor”, disse o secretário municipal de Participação Social e presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Anderson Rodrigues, o Pipico.

Todos os órgãos públicos responsáveis pela elaboração da estrutura do carnaval estão se preparando: agentes da Guarda Municipal, da Secretaria de Ordem Pública, e da NitTrans ficarão responsáveis pelo ordenamento urbano e trânsito. A Secretaria de Saúde e o Samu também terão equipes e ambulâncias de plantão. A Companhia de Limpeza de Niterói também atuará no entorno e na área de desfiles. Todo evento contará ainda com apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Ordem Pública cadastrou ambulantes para trabalharem nos dias do carnaval.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, explicou que Niterói vive um momento especial neste primeiro carnaval após a pandemia e toda estrutura está sendo montada para que o niteroiense, as agremiações e visitantes possam ter uma festa com conforto e segurança.

"Nós queremos realizar o melhor carnaval de todos os tempos. Estamos trabalhando para dar essa alegria ao povo de Niterói e às agremiações, além de garantir que possamos receber bem nossos visitantes. O carnaval fomenta a economia e o turismo. É uma indústria que gera emprego e renda, além de uma festa que mexe com toda a cultura popular do país. Além de toda a estrutura que estamos montando, ainda temos a beleza da Baía de Guanabara. Vamos presentear a população e os integrantes das escolas que trabalham com tanto amor”, afirmou Paulo Novaes.

Entrada do público e trânsito - A entrada do público será feita pelo portão lateral do Caminho Niemeyer, próximo ao terminal Rodoviário João Goulart. Já os carros alegóricos e passistas entrarão pelo portão Central. Durante os dias de Carnaval, a faixa da direita da Rua Jornalista Rogério Coelho Neto será interditada ao trânsito às 15h. Às 17h, toda a via será interditada e o tráfego será direcionado para a Rua Professor Plínio Leite, que ficará em mão dupla.

Programação - O Grupo A está programado para desfilar no sábado, dia 23 de abril, a partir das 20h, com abertura da escola de samba Sabiá, seguida pela Alegria da Zona Norte, Mocidade de Icaraí, Magnólia Brasil, Experimenta da Ilha, Folia do Viradouro, Unidos da Região Oceânica, Souza Soares, Unidos do Sacramento e Combinado do Amor.

O Grupo B desfilará no dia 21 de abril, a partir das 21h, com a Amigos da Ciclovia, União da Engenhoca, Bafo do Tigre, Império de Arariboia, Banda Batistão, Bem Amado, Paraíso do Bonfim, Balanço do Fonseca, Cacique da São José e Tá Rindo Porquê?.

Encerrando as apresentações, o Grupo C desfila no domingo, dia 24 abril, a partir das 19h. A ordem será a seguinte: Império de Charitas, União do Maruí, Independente do Boaçu, Grilo da Fonte, Barro Vermelho, Fora de Casa, Garra de Ouro, Unidos do Castro, Galo de Ouro e Grupo dos 15.

Os enredos das escolas de samba do Grupo A para o Carnaval 2022 são:

G.R.C.E.S Sabiá

Enredo: “Meu povo, Meu chão Gonzaga tributo ao Sertão”

Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Zé Maria Jr., Guilherme Kauã, Maykon França e Vinicius Xavier

Intérprete: Niu Souza

G.R.E.S Alegria da Zona Norte

Enredo: “Alegremente somos os olhos da noite!”

Autores: João Perigo, Robson Ramos, Gegê Fernandes, Bello, Anderson Lemos, Cara de Macaco e Duda Tonon

Intérprete: Bebeto Porto



G.R.E.S Mocidade Independente de Icaraí

Enredo: “Iubentium a arte sagrada da cura”

Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Gol, Cássio Kelly, Esdras Araújo e Vinicius Xavier

Intérprete: Nem Mocidade



G.R.E.S Magnólia Brasil 2022

Enredo: “Meu sonho astral”

Autores: Barbeirinho Do Jacarezinho, Batista Do Jacarezinho, Lucio Bacalhau, Macambira, Serginho Da Banda, Jorge Pi

Intérprete: Marcelinho



G.R.E.S. Experimenta da Ilha da Conceição

Enredo: “Vivi – a pequena notável do samba”

Compositores: Anderson Só, Tia Deia, Junior do Cavaco e Badico Brasil.

Intérprete: Fabrício Alves



G.R.E.S Folia do Viradouro

Enredo: Yuri-Yuba Jurujuba

Compositores: Dudu Oliveira, William Neves, Cristiano Roola, Dito, Jander Lourenço, Maycon França, Bobby Brown e André Quintanilha

Intérprete: Gol



G.R.E.S. Unidos da Região Oceânica

Enredo: “Sawabona Shikoba, ritual de um povo africano”

Compositores: Robson Ramos, Ademir Ribeiro, Duda Tonon e Marcelo Quaty

Intérpretes: Ademir Ribeiro e Wic Tavares



G.R.E.S. Souza Soares

Enredo: “Do Nordeste ao Sertão, Niterói tem São João”

Compositores: Pará da Souza, Bello, Robson Ramos, Gegê Fernandes e Niu Souza

Intérprete: Edu Cigano



G.R.E.S. Unidos do Sacramento

Enredo: “O Prazer do Cheiro”

Compositores: Flavinho Machado, Sid Gbb, Rolian do cavaco, Waldeck, Alcindo, Lelei da vila 3

Intérprete: Sid Gbb



G.R.E.S. Combinado do Amor

Enredo: “Nictherói do passado ao futuro espelho para o mundo”

Compositores: Gegê Fernandes, Rafael Raçudo, Tia Lelê

Intérpretes: Wagner do Vale e Lena Alves.