A obra, com aporte de R$ 28 milhões, foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Município e a UFF. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Cinco dos 11 blocos do novo prédio do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Campus do Gragoatá, foram entregues nesta quarta-feira (13) pela Prefeitura de Niterói à instituição federal de ensino. Além dos cinco blocos, foi entregue a sala de exposições, conhecida como Maracanã. A finalização da obra está prevista para o mês de julho.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou a obra do IACS é mais um de vários projetos que a Prefeitura desenvolve em parceria com a universidade.

“A Prefeitura de Niterói tem várias frentes de cooperação com a Universidade. Inclusive, durante a pandemia, a UFF esteve com a gente no Comitê Científico, ajudando na tomada das decisões. Ter a Universidade Federal Fluminense conosco é uma grande oportunidade e uma sorte para Niterói. Aqui se produz ciência, cultura, educação, diálogo e reflexão e isso é muito importante para uma cidade. A cidade de Niterói com a UFF é uma potência muito grande e sabemos que isso não é uma soma, mas uma multiplicação”, declarou Axel.

As intervenções estão sendo coordenadas pela Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa). No momento, 80% das obras foram concluídas. Os outros seis blocos que ainda serão entregues estão em fase de revestimento, de colocação dos pisos e instalação de luminárias, ajustes de parte elétrica e hidráulica. O estacionamento também está pronto, faltando concluir na área externa, o paisagismo, a colocação do piso intertravado e dos revestimentos. A previsão é que o trabalho seja concluído no fim de julho.

O reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Cláudio da Nóbrega, contou da alegria de ver a obra sendo finalizada e ressalta a importância da parceria com o governo municipal.

"É muito gostoso experimentar a concretude de um projeto audacioso, cooperado e de longo prazo, pois sempre dizem que o poder público e as instituições públicas não são capazes de fazer e estamos vivendo essa entrega. Essa parceria entre a prefeitura e a UFF é muito orgânica e que tende a permanecer como política pública de Niterói e institucional da universidade. É inevitável fazer o registro de como encontramos a UFF, com um orçamento decrescente e com um momento político muito duro e muito difícil e a força dos estudantes foi fundamental. Nesse momento crítico, Niterói foi muito parceira e isso foi extremamente importante”, disse o reitor.

O Instituto de Artes e Comunicação Social da UFF foi fundado em 1968, tem cinco departamentos e aproximadamente 3.500 alunos. O projeto básico da obra foi feito pela UFF e a Emusa está executando o projeto executivo. A nova sede contará com 110 salas interligadas e divididas em blocos de salas de aula, além de anfiteatro, pátio e sala de exposição. O projeto dos novos prédios foi mantido para que a construção dos 11 edifícios seja interligada com bibliotecas, laboratórios, salas de aulas e espaço de convivência.

Flavia Clemente, diretora do IACS, ressaltou que a parceria entre UFF e prefeitura é um ganho para todos.

“Estou muito feliz de podermos estar presentes nesse momento depois de tanto tempo. Eu tenho uma história com o Instituto bem antiga, fui aluna de jornalismo em 1990. Foi a UFF que me fez conhecer Niterói e eu entendi que a universidade e a cidade estão sempre juntas e que dialogam muito entre si e realizam tantas trocas. E com isso todo mundo sai ganhando. Ganha a universidade com educação, infraestrutura para nossos cursos e projetos com qualidade de ensino e criar ainda mais oportunidades e ganha a cidade com tudo que a UFF pode oferecer no campo da cultura, do cinema e do audiovisual que a gente dialoga com Niterói o tempo todo”.

Neste novo espaço serão ministrados os cursos de graduação em Arquivologia, Artes, Biblioteconomia e Documentação, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social, Estudos de Mídia, Produção Cultural, e de Pós-Graduação em Ciências da Informação, Cinema e Audiovisual, Comunicação, Cultura e Territorialidades, Mídia e Cotidiano e Estudos Contemporâneos das Artes.