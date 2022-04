A contratação vida atender a necessidade temporária, e de excepcional interesse público, detectada no Programa de Médico de Família (PMF) e no Consultório na Rua. - Divulgação

A contratação vida atender a necessidade temporária, e de excepcional interesse público, detectada no Programa de Médico de Família (PMF) e no Consultório na Rua.Divulgação

Publicado 13/04/2022 17:12

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) abriu um processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 77 (setenta e sete) vagas para o emprego de médico e 2 (duas) vagas para o emprego de Agente Comunitário de Saúde (ACS), e mais cadastro de reserva, com quantitativos, especificações, requisitos, normas e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, visando atender a necessidade temporária, e de excepcional interesse público, detectada no Programa de Médico de Família (PMF) e no Consultório na Rua.

Os profissionais serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, por prazo determinado, pelo período inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital e seus anexos estão disponíveis para consulta no portal da FeSaúde (https://fesaude.niteroi.rj.gov.br/processos-seletivos), com todas as informações sobre o processo seletivo, inclusive em relação às inscrições, classificação dos candidatos, recursos, resultado final e convocação.

"O processo seletivo simplificado tem por finalidade garantir a assistência à população niteroiense até a realização de novo concurso público, tendo em vista o não preenchimento das referidas vagas no Concurso Público nº. 001/2020 realizado pela FeSaúde", informou a Prefeitura no texto.