O primeiro colégio a receber a iniciativa foi a Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, no Caramujo. - Divulgação PMN

O primeiro colégio a receber a iniciativa foi a Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, no Caramujo.Divulgação PMN

Publicado 14/04/2022 15:27

Com o objetivo de trazer à tona e debater temas como prevenção ao uso de drogas, combate ao bullying, disciplina e respeito nas escolas, integrantes da Coordenadoria de Patrulha Escolar da Guarda Municipal de Niterói iniciaram nesta semana o projeto Palestras nas Escolas. O primeiro colégio a receber a iniciativa foi a Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, no Caramujo. Os debates pretendem promover a cultura de paz nas escolas de Niterói e serão realizados em outras unidades municipais.

A iniciativa faz parte de um dos eixos do Pacto Niterói Contra a Violência, integra o processo de fortalecimento da Guarda Municipal e está sendo realizado em parceria com a Subsecretaria e Projetos Transversais, Coordenação de Educação em Sustentabilidade, Esporte e Saúde (CESESS) da Secretaria de Educação de Niterói.

Com bate-papos informais, mas com a abordagem dos temas sendo levados à sério, a proposta é que os guardas municipais possam interagir com os alunos numa didática que fale a linguagem deles. As palestras acontecerão cada semana numa escola. A ideia é levar o debate para todas as escolas municipais para crianças com idades entre 10 e 16 anos.

Todos os guardas integrantes da Coordenadoria participaram de inúmeros cursos de qualificação direcionados para educação, orientados pela Diretoria de Ensino e Pesquisa da Guarda Municipal.

“A Guarda Municipal participa ativamente do dia-a-dia das escolas municipais. Além das rondas escolares, nossos agentes estão sempre ajudando e orientando como proceder em mediação de conflitos. É um trabalho de aproximação integrado que faz plano decenal da guarda. A integração com os outros órgãos, como Rede Mediar, Codim e a equipe de rodas de conversa também estão neste processo. Nosso objetivo é fazer uma integração total com a comunidade dentro de uma filosofia de Guarda Cidadã”, explicou o inspetor Paulo Brito, gerente do fortalecimento da Guarda.

Segundo Juliana Martins, gestora da Coordenadoria de Educação em Sustentabilidade, Esporte e Saúde (CESESS) da Secretaria Municipal de Educação, a parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM) é uma grande parceira com diversos projetos.

“A Guarda Municipal já vinha realizando esse trabalho e está intensificando essas ações para abordar temas relacionados à violência urbana, meio ambiente, bullying, dentre outras coisas. A parceria contribui ainda para a segurança dos nossos alunos e amplia as possibilidades de aprendizagens diversas com aulas práticas”, lembrou Julia.

Integração com visitas guiadas com aulas e cidadania

Dentro do processo de integração, estudantes também visitaram a Cidade da Ordem Pública. Nesta terça-feira (12), foi a vez da Escola Sebastiana Gonçalves Pinto, no Fonseca. Os estudantes conheceram as instalações, viaturas e participaram de uma Palestra sobre Preservação ao Meio Ambiente no Auditório Carlos Alberto Nogueira. Além disso as crianças participaram de atividades como rapel com e exercícios direcionados.

“ Essa integração com os alunos da rede municipal também é importante porque as crianças conhecem o trabalho dos agentes e aprendem noções de ordem pública. Muitas dessas atividades haviam sido suspensas por conta da pandemia , estamos retornando aos poucos , também como forma de dar apoio as escolas fazendo atividades extra classe para readaptação das crianças “ explicou o Guarda municipal Renato Sapucaia responsável pela integração com a secretaria de educação.