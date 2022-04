Segundo a maquiadora Christina Gall, serão 600 pessoas maquiadas para o desfile na Viradouro. - Divulgação

Segundo a maquiadora Christina Gall, serão 600 pessoas maquiadas para o desfile na Viradouro.Divulgação

Publicado 18/04/2022 15:52 | Atualizado 18/04/2022 15:53

Os componentes da Viradouro vão entrar na Marquês de Sapucaí, no próximo sábado (22) e quando o mestre Ciça embalar os primeiros sons da sua bateria nota 10, os rostos da arquibancada estarão de olho no que a Vermelha e Branco irá mostrar na avenida. Mas, quem está de olho nas fantasias e fica boquiaberto com as pinturas dos rostos e corpos, nem imagina que por trás de todo o luxo, brilho e resplendor existem muitas horas de estudo, treinamento, técnicas de maquiagem e muita criatividade para dar vida as alas, e muitas vezes comissão de frente, através de pinturas artísticas.

Também, não imagina que pérolas podem ser tão milimetricamente trabalhadas com maquiagem, que nos rostos, parece adereços e joias. O rosto por detrás de todos os rostos resplandecentes tem nome: Christina Gal. Foi em 2018 que a maquiadora inovou e mostrou que podia fazer o diferencial e utilizando técnicas francesas, ao lado de Juranda o que lhe rendeu o título de melhor maquiador artístico numa revista especializada , após maquiar a comissão de frente e algumas alas, consagrou seu lugar na Vermelha a Branca de Niterói.

Christina Gall e sua equipe, são responsáveis pela criação de vários personagens baseada em cursos feitos na França e com patrocínio de uma grande marca francesa e diz que tudo isso dá trabalho.

“As pessoas acham que é só ir lá e fazer um rosto bonito. Não é. Tem que haver pesquisa, estudo, análise de figurino, afinal, tudo é julgado. Nosso empenho está sujeito às ocorrências da natureza como calor ou chuva. Por isso foi feito todo um estudo para as maquiagens que serão feitas com tinta à prova de água Foram muitas horas sem dormir”, explicou Gall.



Uma dessas personagens a Sereia, marcou o desfile da Unidos da Viradouro de 2020. pra que ela saísse, foram duas semanas antes do desfile. O figurino estava pronto e eles acharam que a maquiagem poderia trazer diferença. O que seria só pintura do rosto e cabelo virou também maquiagem do tórax da sereia e tinha que ser resistente a água porque uma atleta de nado ficaria dentro da agua .



As ganhadeiras da comissão de frente também fizeram um grande sucesso. Ela colocou o ouro. O valor que essas mulheres tinham e tem. As escravas mostrando o empoderamento numa leitura atual, mas que encaixasse nas negras escravas que iniciaram tudo.



Ela chegou a ir França acompanhada de vários de seus personagens para falar sobre a técnica usada nos componentes da escola de samba de Niterói.

“Nem sempre os melhores trabalhos são os que o público ama, porque o melhor trabalho passa despercebido. Ele fica invisível, sabe por quê? Porque ele se integra tanto ao figurino que a gente não sabe onde um acaba pra começar o outro. Eu sempre procuro levar algo inovador, mas sempre muito elaborado, e este ano o que eu criei realmente vai fazer com que muitos queiram utilizar essa técnica , e quem sabe não vira uma tendência ”, apostou a maquiadora.

Segundo ela, muita gente não sabe o que é e quanto custa o trabalho de um profissional por trás dos rostos que atravessam a Marquês de Sapucaí, levando quem assiste aos desfiles a outros mundos e realidades.

"Muitas vezes o trabalho desses profissionais fica esquecido em meio a outras tantas frentes do espetáculo", disse a maquiadora. Na verdade Christina Gall está aí para contar essa história real que faz acontecer o mundo de fantasia e que abre frente no mercado de trabalho para toda uma equipe de mão de obra especializada.



Para este ano, Gall promete muitas surpresas, mas está disposta a alguns spoilers sobre o que a Viradouro vai levar pra Sapucaí, sem comprometer o impacto guardado para a Avenida.

"Serão 600 pessoas maquiadas", promete ela. O sucesso do trabalho de Gal foi tão grande que este ano, sua maquiagem já deu vida ao Arlequin que é a Capa do CD da vermelha e Branca e promete muito. Ela conta com a ajuda de cerca de 220 alunos do curso profissionalizante do Senac , uma parceria que já vem fazendo há três anos já teve o apoio de 15 maquiadores franceses.

Essa turma tem cerca de duas horas para deixar os rostos lindos e os personagens reais na hora do desfile. O trabalho da maquiadora está sujeito às ocorrências da natureza como calor ou chuva. Por isso foi feito todo um estudo para as maquiagens que serão feitas com tinta à prova de água. Foram muitas horas sem dormir.

Além do Senac, a maquiadora conta com o apoio e parcerias da França, a Guaranho Events que trás a equipe de maquiadores para o Rio de Janeiro e já levou a equipe de Gal para a cidade Francesa de Paris, para aprender novas técnicas. Gall não esquece de citar que além disso, tem a marca de maquiagem a Lovely Pop Cosmetics, que envia trinta quilos de maquiagem por ano para a equipe trabalhar.