A Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (SMF) realizou, nesta segunda-feira (18), a aula inaugural do curso básico de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a equipe da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). O curso terá formato online, com duração de 10 semanas, e será ministrado pelo Departamento de Letras - Libras da Universidade Federal do Rio do Janeiro (UFRJ). Participaram da aula inaugural a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz; a diretora geral de Acessibilidade da UFRJ, Amélia Rosauro; o coordenador geral do Curso Básico de Libras, Alex Sandro Lins; e o supervisor da Equipe de Execução do Curso, Felipe Miguel. A iniciativa da SMF tem o apoio da Coordenadoria de Acessibilidade de Niterói. De acordo com a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, o curso básico de capacitação em Libras vai reduzir as barreiras comunicacionais entre a SMF e o público. "Já temos na Central de Atendimento ao Cidadão uma atendente formada em Libras, mas agora, com as aulas de capacitação, vamos estender esse conhecimento a toda equipe, e promover inclusão, acessibilidade e o tratamento adequado à pessoa com deficiência auditiva", explicou Marilia. De acordo com o coordenador do Curso Básico de Libras, Alex Sandro Lins, o conteúdo das aulas foi pensado para solucionar as particularidades e as necessidades dos profissionais que atendem pessoas surdas sinalizantes nos mais variados espaços públicos. "O curso será realizado em um ambiente virtual de aprendizagem. Serão 40 horas de curso com diversos conteúdos, entre eles podemos destacar vocabulário, gramática e parâmetros fonológicos da Libras e Legislações. Por fim, será realizado um trabalho de conclusão, que poderá ser aplicado na própria instituição", esclareceu Alex.

Secretaria de Fazenda de Niterói oferece capacitação em Libras para a equipe da Central de Atendimento ao Cidadão



Curso básico será ministrado pelo Departamento de Letras - Libras da UFRJ e terá 40 horas de conteúdo

