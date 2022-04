Segundo a Prefeitura, cerca de 50 agentes da Defesa Civil farão o treinamento. - Divulgação PMN

Publicado 19/04/2022 12:46

A Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), da Prefeitura de Niterói, realizou nesta segunda-feira (18) mais uma etapa do Treinamento Lilás, no auditório da Defesa Civil, no Centro. Dessa vez, 24 agentes da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia participaram do treinamento que ainda vai capacitar mais 20 pessoas nesta terça-feira (19). Ao longo do ano, a Codim vem capacitando os servidores públicos para agirem em situações de violência contra as mulheres.

A secretária de Políticas e Direitos das Mulheres, Fernanda Sixel, ressalta que é importante que os agentes públicos reconheçam uma situação de violência e estejam aptos a agir.

"O Treinamento Lilás já capacitou mais de mil pessoas e o foco principal são os servidores da prefeitura que estão na ponta, lidando diretamente com a população. Em 2021, formamos todas as agentes mulheres da Guarda Municipal, a Patrulha Escolar e os operadores da Nittrans. Seguimos ampliando, formando os motoristas de ônibus, com foco no combate ao assédio nos transportes públicos e, em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública, vamos capacitar todos os agentes da Guarda. Agora chegou a vez da Defesa Civil estar ainda mais preparada para identificar as situações de violência contra a mulher, abordando com um atendimento humanizado e necessário a cada caso, integrando-se a rede de proteção e enfrentamento à violência existente na cidade através de suas visitas. Levar conhecimento e formação sobre gênero e as diferentes formas de violências é fundamental para a garantia de direitos e a necessária construção da equidade de gênero", declarou a secretária.

A Codim vem capacitando seus servidores para atuarem no combate à violência contra a mulher e auxiliar no acolhimento das vítimas. Até o momento, 110 guardas femininas passaram pelo curso. Este mês, começou o treinamento dos guardas masculinos que vai se estender ao longo do ano. O objetivo é ter um olhar especializado no atendimento às mulheres vítimas de agressão, além de conhecerem a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher na cidade e os órgãos parceiros para possível encaminhamento da vítima.

Para o secretário de Defesa Civil e Geotecnia, Walace Medeiros, a capacitação dos agentes da defesa civil para esse tipo de ação em defesa da integridade física da mulher é algo de extrema importância.

"Nossos agentes, em suas atividades diárias, percorrem várias residências, principalmente em comunidades mais carentes. O fato de adentrarem nessas residências para realizarem as vistorias para fazerem as análises de risco recorrentes, dá a eles a rara oportunidade de perceber sinais que indiquem que naquele lar está ocorrendo algum tipo de violência doméstica”, declarou o secretário.

O secretário destaca ainda que “a partir deste treinamento, extremamente importante, as mulheres passarão a contar com uma ajuda dos agentes de Defesa Civil que terão condições de observar com mais cuidado, com maior atenção e atuar para que aquela condição não permaneça ou não se agrave de forma a reduzir a ocorrência de episódios de violência contra a mulher. Temos muito orgulho, como agentes de Defesa Civil, de atuar em diversas ações de proteção à comunidade. Essa é mais uma que consideramos importante e que tem muito a ver com a nossa atividade de defesa civil que é basicamente focada em proteger o cidadão”.