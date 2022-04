Durante a solenidade, o prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou que o uso da bicicleta gera inúmeros benefícios. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Durante a solenidade, o prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou que o uso da bicicleta gera inúmeros benefícios.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 20/04/2022 15:08

Mais uma ação de incentivo ao uso consciente da bicicleta foi lançada pela Prefeitura de Niterói. Desta vez, entra em circulação na cidade o Selo Niterói Amigo da Bicicleta. A iniciativa, lançada na noite de terça-feira (19), em solenidade na sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, na Zona Sul, busca reconhecer estratégias de apoio ao ciclista e à cultura da bike por parte de iniciativas privadas.

"O 'Amigo da Bicicleta' é um local como restaurante, loja, empresa que promova o uso do transporte sustentável entre clientes e funcionários, com serviços específicos como bicicletários e paraciclos para o estacionamento, vestiários, além de descontos para quem chega de bike", afirmou a Prefeitura no texto.

Durante a solenidade, o prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou que o uso da bicicleta gera inúmeros benefícios, não só para os ciclistas, mas também para aqueles que não pedalam, como a redução do tráfego de carros nas ruas e da poluição ambiental.

“Niterói saiu do zero na malha cicloviária e hoje somos referência na mobilidade ativa. Sempre mostramos que a bicicleta era uma alternativa viável na cidade, apesar de muitos não acreditarem. Além disso, há uma sinergia entre as políticas de sustentabilidade e o setor empresarial. O uso da bike vem crescendo na cidade, o niteroiense abraçou esta ideia que envolve toda uma cadeia produtiva com investimentos em infraestrutura para o ciclista e, também, no fomento dos negócios e do turismo”, enfatizou Axel Grael.

Responsável pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, contou que estão sendo mapeados locais na cidade que oferecem esses serviços específicos para os ciclistas. Ele destaca ainda que a criação do selo é uma das medidas previstas no plano municipal de cicloturismo.

“Os ciclistas normalmente são mais observadores nos caminhos percorridos e também sempre encontram mais facilidade para parar. Estudos recentes apontam que quem vai de bicicleta costuma visitar o local mais vezes e também acaba gastando mais. Os locais que aderirem ao selo, receberão a placa e adesivo para promoção, será listado em guias de cicloturismo da cidade e em sites institucionais da Prefeitura e aplicativos”, detalhou Filipe Simões.

No lançamento, cinco estabelecimentos receberam o selo, entre eles um hotel, um restaurante e uma agência de viagem, além de lojas especializadas no setor. A expectativa da Coordenadoria Niterói de Bicicleta é ter, neste primeiro momento, 25 estabelecimentos com a autenticação “Amigo da Bicicleta".

“Vendo o crescimento do mercado de bikes, especialmente em Niterói, aliado à procura das pessoas por um estilo de vida mais saudável, veio a ideia de juntar as duas coisas que mais gostamos: bike e café. Foi assim que, em meio à pandemia, realizamos o sonho de nossa família. Hoje, nossa casa virou um point dos ciclistas. Tudo isso se deve ao grande investimento que a Prefeitura está realizando, aumentando a malha cicloviária da cidade. Nossa loja é integrada à nova ciclovia do Centro, que corta a Avenida Marquês do Paraná”, contou Fernanda Coura, que comanda o Fika Café ao lado do pai, Cláudio Silva, e foi um dos estabelecimentos que recebeu o selo no lançamento.

Segundo a Prefeitura, para solicitar o selo, é preciso preencher um formulário que está disponível no Portal de Serviços da Prefeitura (https://servicos.niteroi.rj.gov.br). O procedimento é todo feito de forma on-line, e o responsável pelo estabelecimento só precisa ir à Prefeitura de forma presencial retirar o certificado depois de ser aprovado.

"Os interessados devem cumprir alguns requisitos como apresentação de documentação em dia do estabelecimento e parâmetros específicos relativos ao incentivo à cultura da bicicleta, o bom acolhimento de ciclistas e de suas necessidades, respeito aos valores históricos e sociais, culturais e ambientais do município e a adoção de práticas sustentáveis e não agressoras ao meio ambiente", afirmou o poder público na nota.

Filipe Simões citou também que foi criada uma comissão permanente para gerir o selo com representantes da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Seden), Neltur, CDL e Firjan.

O selo terá validade correspondente ao ano de emissão e ao ano seguinte, devendo o estabelecimento manter as condições de atendimento ao regulamento durante todo o período de participação. A permanência no programa e o atendimento continuado aos requisitos serão avaliados através do relato de usuários do estabelecimento ou, caso necessário, através de visitas técnicas pelo órgão gestor e pela comissão permanente.

Também participaram da cerimônia de lançamento do selo, o presidente da Niterói Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, o secretário municipal de Administração, Luiz Vieira, e o presidente da Firjan Leste Fluminense, Luiz Césio Caetano.